Jak se vypořádám s rozbitým MacBookem

Komerční sdělení: Jablečné laptopy se samozřejmě řadí mezi spotřební elektroniku. Může se tedy stát, že vinou poškození či stářím dojde k nějakému problému. Jak ale tyto situace vlastně správně řešit? V tomto článku se zaměříme na ty nejčastější situace a povíme si, jak se s nimi patřičně vypořádat.

Výměna baterie

Může se zdát, že výměna baterie není důležitá, dokud vydrží alespoň chvíli. No právě opak je pravdou. Když pocítíte zkrácenou výdrž baterie, je čas baterii vyměnit. Ještě v nedávné době se v noteboocích používali akumulátory, které byly vyskladané z monočlánků 18 650. Kromě notebooků je používají například elektronické cigarety, nebo i elektromobily. Například Tesla Model S obsahuje 5375 takových článků. Rovněž je má v oblibě každý domácí elektro-kutil.

Foto: FixShop.cz Zdroj: FixServis

Netřeba tedy zdůrazňovat kvalitu a odolnost těchto lithium-iontových článků. Na druhé straně, mají i jednu nevýhodu. Jeden článek má průměr 18mm, výšku 650mm (odsud název 18 650), kapacitu má kolem 2500mAh a pokud je naplno nabitý, má napětí 4,2V. To znamená, že moderní MacBook by takových článků potřeboval 15. Trendem dnešní doby je však vyrobit co nejtenčí a nejmenší notebook, aniž se to odrazilo na jeho výkonu.

Foto: FixShop.cz Zdroj: FixServis

A proto se v poslední době zcela upustilo od používání monočlánků 18 650 v noteboocích. Apple si vytvořil své vlastní výkonné tenké a proprietární baterie. Tyto se parádně vejdou do ultratenkých těl MacBooků a zároveň zajistí i kapacitu pro dlouhou výdrž na jedno nabití. No i zde je háček. Pokud se lithium-iontový článek blíží ke konci své životnosti, začne uvolňovat plyn. Pevné a masivní články 18 650 si s trochou plynu hravě poradili a bez problémů ho udrželi v sobě. Ale baterie od Apple mají velmi tenké stěny, proto se baterie dokáže ,,nafouknout“.

A právě zde nastává problém. Nafouknutá baterie může poškodit i samotný notebook. Jako první si to většinou odskáče touchpad, který praskne. Pak může následovat základní deska a v konečném stádiu může MacBook začít hořet. Chcete-li této situaci předejít, vyměňte dosluhující baterii ve Vašem MacBooku co nejdříve.

Výměna klávesnice

Častým důvodem pro návštěvu servisu se pro novější modely MacBooků stává nefunkční klávesnice. Může to znít zvláštně, ale důvod je obdobný, jako při bateriích. V dobách, kdy bylo běžné, že notebook měl tloušťku i několik centimetrů, nebyl problém do takto hrubého zařízení vtěsnat i klávesnici s mechanickými spínači. Avšak s rostoucími nároky uživatelů na jednodušší přenos notebooků, se zmenšovala i tloušťka MacBooků.

Foto: FixShop.cz Zdroj: FixServis

U posledních modelů se inženýři v Cupertinu dostali do takových rozměrů, že se jednoduše standardní klávesnice do MacBooku nevejde. Proto opět přišli s nestandardním řešením, kterým je ultratenká membránová klávesnice. Na tom by nebylo nic zvláštního, ale protože tu už opravdu jedná o každou desetinu mm, musela ,,zhubnout“ i samotná membrána. Vzhledem k rozměru velmi efektivní řešení, ale její výdrž, to je už jiná písnička. Jak všichni víme, i těm najčistotnejším z nás pod klávesnici dostává minimálně prach.

Membrána, o které mluvíme je tak jemná, že ji dokáže přetrhnout i obyčejný nahromaděný prach. Pokud toto nastane, pro klávesnici již není záchrany a třeba ji vyměnit celou. Proto odborníci z FixShopu doporučují pravidelně vyfoukat klávesnici stlačeným vzduchem, který prach zpod ní vyžene.

Avšak pokud se pod klávesnici dostane cokoliv větší než smítko prachu, případně ji náhodou oblejete, pro jistotu netřeba ani zkoušet či funguje. V takovém případě je třeba MacBook přinést do nejbližší pobočky servisu, kde vám pročistí celý notebook, včetně klávesnice, a to za zlomek ceny její výměny.

Pročištění celého MacBooku od prachu

Další z aspektů, které ovlivňuje velikost a hlavně tloušťku MacBooku, je schopnost chlazení. Na MacBooky se kladou obrovské nároky na výkon. No napasovat uspokojující množství výkonu do tak malého těla není nic jednoduché. Vnitřní uspořádání MacBooku více připomíná hru Tetris, jako notebook. A inženýři v Apple musí v Tetrisu přímo excelovat. V MacBooku je využit každý jeden mm³.

Foto: FixShop.cz Zdroj: fixservis

O to méně místa zde zůstalo na,, airflow „chlazení. Zatímco je MacBook nový, chlazení funguje ideální. Ventilátory chlazení však spolu se vzduchem nasávají i prach, který se usazuje na chladičích a ty pak nestíhají. Toto dá MacBook najevo,, pouze „mírně zvýšenou teplotou a hlučností. Pro běžného uživatele se to nemusí jevit jako velký problém, ale opak je pravdou. Právě zvýšená teplota může způsobit pořádnou paseku. Téměř všechny komponenty uvnitř MacBooku vytvářejí při práci teplo. Nejvíce ho produkuje procesor (CPU) a grafická karta (GPU). Tyto komponenty jsou chlazeny chladičem.

Foto: FixShop.cz Zdroj: fixservis

Mezi chladičem a CPU nebo GPU je tenká vrstva teplovodivé pasty, která odvádí teplo z CPU a GPU rovnou do hliníkového těla chladiče. Pasta má však své limity. Při neustálém prohřívání těchto komponent vysychá a přestává plnit svou funkci. Teplo se neodvádí, CPU a GPU se prohřívají, výkon klesá, výdrž na jedno nabití také a nakonec se mohou komponenty přehřát tak velmi, až teplo ukončí životnost některého z nich. Tomuto všemu lze předejít včasnou návštěvou servisu, kde Vám MacBook pročistí a v případě potřeby i vymění teplovodivou pastu.

Výměna LCD

Samozřejmě, ne všechny poruchy jsou zapříčiněny neustálým zmenšováním MacBooků. Jsou zde i takové, za které může chvilka nepozornosti nebo neopatrnosti. K těm nejběžnějším, které ve FixShopu řeší, patří výměna LCD. Přirozeně, i toto vědí profesionálové na MacBooky vyřešit.