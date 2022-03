Recenze mechanické klávesnice KnewKey Rymek: Stylový doplněk nejen k vašemu Macu

Při psaní na Macu máte – co se vstupního zařízení týče – hned několik možností. Tou, která se nabízí jako samozřejmá, je klávesnice od Applu, ať už se jedná o tu, která je součástí vašeho MacBooku, nebo třeba o Magic Keyboard pro iMac. Další možností je používání externí klávesnice od jiného výrobce. Společnost Rymek vyvinula opravdu stylovou mechanickou bluetooth klávesnici s názvem KnewKey, která vám díky své podobě s tradičním psacím strojem při psaní na Macu poskytne opravdu jedinečný pocit. Co na ni říkáme?

Údaje od výrobce

Mechanická bluetooth klávesnice Rymek KnewKey byla úspěšně financována v rámci crowdfundingové kampaně na platformě Indiegogo. Námi vyzkoušený model byl vyvedený v černorůžové barvě, která skvěle ladí nejen k počítačům v barvě Gold či Rose Gold. Mechanická bluetooth klávesnice Rymek KnewKey je vybavena ergonomicky tvarovanými klávesami pro co nejpohodlnější a nejrychlejší psaní, a disponuje řadou užitečných drobných detailů, které při své práci jistě oceníte – o těch se podrobněji zmíníme v dalších odstavcích naší recenze. Rymek KnewKey nabízí konektivitu bluetooth 3.0 a kromě kompatibility s macOS a iOS nabízí také kompatibilitu s operačními systémy Windows a Android. Pokud podobně jako já používáte ke své práci více zařízení najednou, můžete s nimi klávesnici Rymek KnewKey bez obav spárovat. Umožňuje totiž propojení až se třemi zařízeními najednou, přičemž mezi jednotlivými zařízeními (například Macem, iPadem a dalším zařízením) můžete rychle a jednoduše přepínat za pomoci klávesové zkratky. Vestavěná baterie klávesnice Rymek KnewKey s kapacitou 2000mAh slibuje výdrž až na padesát hodin provozu, kromě bluetooth můžete tuto klávesnici propojit s vaším zařízením také za pomoci USB kabelu, který je součástí balení. Klávesnice Rymek KnewKey disponuje také modrým LED podsvícením s možností změny intenzity.

Balení a vzhled

Balení klávesnice Rymek KnewKey je jednoduché, ale efektivní a bezpečné. V krabici nenajdete žádné zbytečné prvky, které by zatěžovaly životní prostředí nebo váš odpadkový koš. Klávesnice je v krabici zajištěna proti nárazům a otřesům několika pěnovými bloky, součástí balení je USB kabel a stručný, srozumitelný uživatelský manuál. Klávesnice je navíc překvapivě lehká. Co se vzhledu týče, Rymek KnewKey mě opravdu velmi příjemně potěšila. Již na první pohled mě tato klávesnice zaujala svým sympatickým retro vzhledem, a při bližším zkoumání jsem narážela na další a další skvělé detaily. Rymek KnewKey svým designem připomíná starý klasický psací stroj, od něj se ale liší svou propracovaností a funkcemi. Jednotlivé klávesy Rymek KnewKey jsou ergonomicky tvarované, klávesnice je opatřená snímatelným stojánkem, na který můžete umístit například váš iPad, a na její pravé straně se nachází otočné kolečko. To u běžných psacích strojů slouží k posouvání papíru, v případě Rymek KnewKey ale zastává funkci ovladače hlasitosti a vypínače. Na zadní části klávesnice se pak nachází páčka, s jejíž pomocí můžete přepínat mezi bluetooth a USB režimem. Klávesnice Rymek KnewKey je dále opatřená také dvojicí microUSB portů.

Funkce a používání

Klávesnice Rymek KnewKey mě velmi mile překvapila svými funkcemi. Každý z prvků, kterými je tato klávesnice opatřená, má svou funkci, kterou skvěle splňuje, a vše perfektně funguje od prvního zapojení klávesnice. Rukojeť na levé horní straně slouží k přepínání mezi USB a bluetooth režimem. Otáčecí kolečko na pravé straně klávesnice zastává při otáčení funkci ovladače hlasitosti, při stisku pak funguje coby vypínač. K ovládání úrovně podsvícení klávesnice zase slouží kombinace klávesy Fn a šipky nahoru či dolů. Na klávesnici Rymek KnewKey jsem přecházela z tradiční Magic Keyboard, takže jsem ji chvilku musela zvykat na zdvih, zvuk a design kláves, netrvalo to ale dlouho. Psaní na klávesnici Rymek KnewKey je doslova potěšením. Je pohodlné, rychlé, prsty se při něm jen tak neunaví. Velice rychle jsem si zvykla také na ovládání úrovně jasu podsvícení klávesnice a ovládání hlasitosti, a musím říci, že mě způsob, jakým se s touto klávesnici zachází, doslova bavil. Vzhledem k tomu, že často pracuji také s iPadem, mě potěšil i stojánek, který je součástí klávesnice. Jablečný tablet na něm skvěle drží a pocit ze psaní i z celkové práce byl zkrátka skvělý. Klávesnice je lehká, snadno se přenáší, a zároveň je také stabilní.

Celkový dojem

Až dosud jsem neměla příležitost vyzkoušet si mechanickou klávesnici tohoto typu, a Rymek KnewKey mě opravdu nadchla. Nejenom že skvěle vypadá, ale také funguje naprosto bezchybně, výborně spolupracovala se všemi mými zařízeními, a psalo se mi na ní opravdu lehce a příjemně. Podsvícení klávesnice je velmi efektní, pozitivně hodnotím možnost nastavení několika úrovní míry podsvícení. Zapojení a spárování klávesnice je otázkou několika málo okamžiků a s přehledem si s ním poradí i méně zkušení uživatelé. Pokud si chcete po návratu z dovolené udělat radost stylovým a zároveň dokonale funkčním pracovním doplňkem, můžu vám Rymek KnewKey s klidným svědomím plně doporučit.

