Design vs. funkčnost: Apple dělá MacBooky co možná nejtenčí, Dell a Lenovo na to jdou jinak

Zatímco Apple plánuje letos představit zcela přepracovaný MacBook Pro, který bude ještě tenčí než dosud, konkurenti z řad výrobců PC jdou přesně opačnou cestou. Dell, HP a Lenovo se zaměřují na praktičnost, opravy a delší životnost zařízení.
Nové modely MacBooků mají být ještě lehčí a tenčí, patrně s OLED displejem a možná i dotykovým ovládáním nebo podporou mobilních dat. Přitom už v minulosti Apple narazil – v roce 2016 zavedl slavný „butterfly“ klávesnicový mechanismus a odstranil většinu portů ve jménu designu, což vyvolalo vlnu kritiky. Od té doby se sice klávesnice vrátila k osvědčenějšímu řešení, ale trend směrem k „co nejtenčímu“ zůstává.
Dell, HP a Lenovo podporují opravy
Naopak Dell, HP a Lenovo oznámily nové modely, které kladou důraz na snadnou výměnu komponent – baterií, klávesnic i SSD disků. Cílem je prodloužit životnost zařízení a snížit náklady uživatelů. Inspirací je návrat k době, kdy bylo běžné si notebook opravit nebo vylepšit i doma. Daň za opravitelnost je ale ve výsledku právě tloušťka, která je oproti uživatelsky neopravitelným modelům podstatně větší.
Podle výrobců zákazníci stále více volají po možnosti servisovatelnosti, nikoliv nutnosti kupovat celé nové zařízení. Tento přístup se mimo jiné objevil i u herního notebooku MSI, který rovněž nabízí snadný upgrade paměti a úložiště. Otázkou zůstává, zda by se Apple neměl inspirovat konkurencí a najít rovnováhu mezi elegantním designem a opravitelností. Zatím však zůstává věrný své vizi tenkých, ale složitě servisovatelných zařízení.