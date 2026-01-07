Apple chystá levný MacBook s čipem z iPhonu a cenou kolem 20 tisíc!

Apple podle nejnovějších spekulací připravuje dostupnější MacBook, který by mohl být uveden již na jaře 2026. Nový model by měl cílit na nižší a střední cenovou třídu a podle serveru TrendForce nabídne „konkurenční cenovku“.
MacBook s čipem A18 Pro z iPhonu 16 Pro
Největší překvapení? Procesor A18 Pro, stejný čip jako v iPhonu 16 Pro. Ten nabízí 6jádrové CPU, 6jádrové GPU a 16jádrový Neural Engine, což z hlediska výkonu odpovídá M1 čipu. Přesto se ale očekává, že nový MacBook nebude výkonnostní bestie – má mít pouze 8 GB RAM a chybět bude podpora Thunderbolt.
To znamená, že zařízení bude mít běžné USB-C porty, pravděpodobně s omezenou přenosovou rychlostí a nižší kompatibilitou s externími monitory. Odhadovaná cena se má pohybovat mezi 599 a 899 dolary, přičemž nejčastěji se mluví o 699 nebo 799 $. U nás se může pohybovat kolem 20 tisíc korun.
Displej, výdrž a barvy jako u iMacu
Dalším zajímavým detailem je velikost displeje. Zatímco současný MacBook Air má 13,6″, nový „entry-level“ model by měl mít kompaktnější 12,9″ obrazovku. V kombinaci s tenkým a lehkým tělem půjde o ideální notebook na cesty. Podle analytika Ming-Chi Kua bude k dispozici v barvách jako stříbrná, růžová, žlutá a modrá, podobně jako iMac.
Fotogalerie
Nový model má v nabídce Applu pravděpodobně nahradit dosluhující MacBook Air s čipem M1, který se dosud prodává například přes Walmart. Pokud Apple dodrží plán a uvede zařízení již v březnu nebo dubnu, bude se jednat o jednu z nejdostupnějších vstupenek do světa macOS.
Pro uživatele, kteří nepotřebují extrémní výkon, ale ocení kompaktní design, dlouhou výdrž baterie a čisté prostředí macOS, se tento MacBook rýsuje jako ideální volba.
Povedala stará mať – môžte si ho po…nechať!
Air 13″ s M4 za necelú tisícku € je určite lepší……..