Apple v tichosti zrychlil WIFi na vybraných iPadech a MacBoocích!

Společnost Apple spolu s příchodem operačních systémů iPadOS 26.2 as macOS Tahoe 26.2 v tichosti vylepšil Wi-Fi konektivitu u vybraných Maců a iPadů, které podporují standard Wi-Fi 6E. Změna se neobjevila přímo v přehledu novinek systému, ale Apple ji uvádí ve své aktualizované technické dokumentaci, určené správcům a pokročilým uživatelům.
Vybrané Mac a iPady nyní nově podporují maximální šířku pásma 160 MHz i na 5GHz Wi-Fi sítích. To je důležité vylepšení, protože až doposud byla tato zařízení na 5GHz pásmu omezena na 80 MHz, zatímco 160 MHz bylo dostupné pouze při připojení k 6GHz síti.
Vylepšenou šířku pásma nabízí tyto modely:
- iPad Pro s čipem iPad Air s čipem M3
- iPad mini s čipem A17 Pro
- MacBook Pro s čipy M2 až M5
- MacBook Air s čipy M2, M3 a M4
- další Macy a iPady s podporou Wi-Fi 6E
Tato zařízení tak nyní teoreticky dokážou na 5GHz síti nabídnout stejné maximální přenosové rychlosti, jakých je možné dosáhnout i na 6GHz pásmu.
Fotogalerie
Pásmo 160 MHz za ideálních podmínek nabízí:
- rychlejší přenosy velkých souborů,
- svižnější upload do cloudu,
- plynulejší streamování ve vysokém rozlišení,
- nižší latenci při práci i zábavě.
Velkou výhodou je, že 5GHz sítě jsou dnes stále výrazně rozšířenější než 6GHz. Pro využití 6GHz pásma je totiž nutné mít nejen kompatibilní zařízení, ale také moderní router, který tuto frekvenci podporuje. To zatím zdaleka není samozřejmost. Díky této změně tak mohou uživatelé Wi-Fi 6E zařízení dosáhnout téměř maximálních rychlostí i bez připojení k 6GHz síti, pokud jejich router podporuje 160MHz šířku kanálu na 5GHz pásmu.
Pozor na omezení routeru
Je ale důležité dodat, že samotná aktualizace systému nestačí. Pokud je váš 5GHz router omezený na 80 MHz, žádné zrychlení se nekoná. Zvýšení rychlosti pocítí pouze uživatelé:
- s routerem Wi-Fi 6 nebo Wi-Fi 6E,
- který podporuje 160MHz kanály na 5GHz pásmu.
V opačném případě zůstane reálná rychlost připojení stejná jako doposud.
6GHz má stále své výhody
Přestože Apple zlepšil možnosti 5GHz připojení, 6GHz sítě mají i nadále své nesporné výhody. Nabízejí méně rušení, nižší zahlcení okolními sítěmi a širší dostupné spektrum. Ve vytížených domácnostech nebo kancelářích tak mohou být i nadále lepší volbou – pokud máte odpovídající hardware.
Nenápadná, ale velmi praktická změna
Apple touto úpravou ukazuje, že i „malé“ technické změny v pozadí mohou mít v každodenním používání velký dopad. Vyšší rychlosti na běžně používaných 5GHz sítích ocení zejména ti, kdo pracují s velkými daty, zálohují do cloudu nebo často streamují obsah ve vysoké kvalitě. A to vše bez nutnosti investovat do zcela nové síťové infrastruktury.