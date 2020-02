V roce 2016 jsme se dočkali kompletního přepracovaní všech dostupných MacBooků. Kromě designu se změnilo také to, že se od tohoto roku všechny MacBooky po otevření víka automaticky spouštějí, a to bez nutnosti stisknutím tlačítka pro zapnutí. Stejně to funguje i tehdy, když MacBook připojíte ke zdroji napájení – také se automaticky spustí. Ne všem ale tohle nastavení může vyhovovat. Pokud byste chtěli provést deaktivaci automatického spuštění po otevření víka anebo po připojení k napájení, tak dočtěte tento článek až do konce.

Jak nastavit, aby se MacBook po otevření víka automaticky nespouštěl

Pro deaktivaci automatického zapínání MacBooku po otevření víka anebo po připojení k napájení nejdříve na vašem zařízení otevřete aplikaci Terminál. Ten najdete v Aplikacích ve složce Utility, anebo jej můžete spustit pomocí Spotlightu (Command + mezerník anebo lupa v pravé horní části obrazovky) tak, že do jeho vyhledávání napíšete slovo Terminál. Po spuštění si zkopírujte tento příkaz:

sudo nvram AutoBoot=%00

A vložte jej do okna Terminálu. Poté jej potvrďte stisknutím tlačítka Enter. Budete vyzvání, abyste zadali heslo k vašemu účtu, což proveďte. Nutno podotknout, že se v Terminálu při psaní hesla nezobrazují zástupné znaky (hvězdičky), a proto je nutné heslo napsat „naslepo“, a poté potvrdit klávesou Enter. Jakmile tento příkaz potvrdíte, tak je hotovo. Od této doby se váš MacBook nebude automaticky zapínat po otevření víka, a ani po připojení k napájení. Pokud byste chtěli vrátit zpět původní nastavení, tak stačí do Terminálu vložit příkaz uvedný níže, a poté jej potvrdit klávesou Enter.

sudo nvram AutoBoot=%03

Jak už jsem zmínil v úvodu, lze tohle nastavení aplikovat pouze na MacBooky z roku 2016 a novější. Konkrétně se jedná o tyto modely: