Šmírování je tu? EU schválila kontrolu elektronické komunikace

Komunikační aplikace nejsou využívány jen pro standardní komunikaci ve formě domlouvání se s přáteli na určitých věcech, plánování pracovních věcí či obecně “tlachání” o ničem, ale bohužel taktéž k šíření dětské pornografie či k sexuálnímu obtěžování (nejen) dětí. A přesně kvůli těmto případům se nyní rozhodla Evropská unie na komunikátory posvítit. V úterý totiž skrze Evropský parlament odhlasovala novinku ve formě nasazení kontrolních automatizovaných filtrů do komunikátorů, které mají právě v boji s dětskou pornografií a podobnými věcmi pomoci. Zdánlivě skvělý nástroj však již nyní čelí tvrdé kritice, ke které se přidal třeba i místopředseda Evropského parlamentu Marcel Kolaja (za Piráty) a to jak jinak než kvůli narušování soukromí. Soukromá komunikace by dle kritiků zkrátka být jakkoliv filtrována neměla.

O “filtrování” obsahu se má stejně jako například u iCloudu a tak podobně starat umělá inteligence, která by měla být schopna vyhodnotit potenciálně závadný obsah. Ačkoliv o technologii jako takové zatím příliš mnoho nevíme, dá se očekávat, že i její další funkčnost bude velmi podobné té, kterou disponují podobné systémy využívané některými společnostmi a službami ve světě, což by jinými slovy znamenalo, že jakmile by umělá inteligence narazila na potenciálně závadný obsah, nechala by jej přezkoumat lidmi, kteří by následně rozhodli o tom, zda se jedná o planý poplach a konverzace je neškodná, nebo je naopak potřeba celou situaci řešit dále. Obecně se ale dá říci, že dnešní algoritmy pro rozpoznávání podobných věcí jsou již natolik kvalitní, že by mělo být “planých” poplachů, které by zbytečně odhalily něčí konverzaci, naprosté minimum. Nicméně i tak s nasazením podobného nástroje napříč digitálním světem nesouhlasí spousty lidí. Bude proto velmi zajímavé sledovat, jakým směrem se bude celá záležitost ubírat.