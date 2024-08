Francie zatkla šéfa Telegramu, Rusové se bojí o prolomení šifrované komunikace

Francouzská policie okamžitě po příletu zatkla šéfa platformy Telegram, který je taktéž jejím zakladatelem. Pavel Durov byl zadržen ještě na letišti, a to v sobotu v 20:00, když dosedl jeho soukromý letoun, který vystartoval z Ázerbájdžánu. Zajímavé je, že se Durov do Paříže vůbec vydal, protože na něj byl vydán zatykač ve Francii již delší dobu a Durov o tom věděl. Zatykač byl na ruského miliardáře vydán za to, že nedostatečně moderuje obsah Telegramu a také za to, že odmítá udělit přístup vyšetřovatelům do komunikačních nástrojů Telegramu. Právě to z něj podle Francouzů dělá spolupachatele v obchodu s drogami, násilí na dětech, podvodů a dalších trestných činů, které podle Francie Telegram kryje.

Je poměrně zvláštní, že se Francie zaměřila na šéfa Telegramu, protože Telegram je samozřejmě společnost se stovkami zaměstnanců. Ruské velvyslanectví již žádá od Francie vysvětlení, ovšem právní zástupci Durova se na něj zatím oficiálně neobrátili. Rusko na situaci dále reagovalo tím, že nařídilo politikům a dalším státním představitelům vymazat komunikace na Telegramu a tento systém prozatím nepoužívat pro jakoukoli pracovní komunikaci. Durov je jedním z nejúspěšnějších IT podnikatelů na světě a je to v podstatě takový Mark Zuckerberg z východu.

Nejprve založil sociální síť Vkontakte, což je největší sociální síť nejen v Rusku, ale i přilehlých zemích. Tu prodal za miliardy dolarů a následně založil Telegram, který má aktuálně více než 900 milionů aktivních uživatelů. Právě tato dvojice projektů a další investice do technologických startupů pomohly dosáhnout Durovi majetek v hodnotě více než 15,5 miliardy amerických dolarů, tedy zhruba 350 miliard korun.