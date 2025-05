Google se vysmál za iPhone 17 Pro a to i přesto, že ještě ani nevyšel!

Google má opět nabito ostrými. Ve své nové krátké reklamě zveřejněné na YouTube si totiž zas a znova utahuje z Applu a jeho chystaného iPhone 17 Pro, který by se měl svým designem poměrně zásadně přiblížit telefonům Pixel od Google. A právě na nápadnou podobnost se Google zaměřil i ve svém spotu, který je koncipován jako podcastový rozhovor dvou telefonů o fámách, které v souvislosti s iPhone 17 Pro kolují po internetu. Spot je pak vystavěn tak, aby ironicky vyvracel možné přijetí designu Pixelů novými iPhony a určitě není od věci na něj mrknout. Stojí totiž docela za to.

Celý rozhovor telefonů je postaven vlastně jen na tom, že je nepředstavitelné, že by Apple částečně přijal již léta využívaný design smarphonů Google Pixel, a to i přesto, že v minulosti od androidích telefonů okopíroval (alespoň dle názoru Googlu) spoustu funkcí v čele s widgety, nočním režimem nebo třeba AI funkcí Vyčistit pro odstranění nežádoucích předmětů z fotek. O to zajímavější bude, jaké posměšky na Apple dopadnou po zářijové premiéře jeho novinek, jelikož už nyní je evidentní, že změna designu zad budí u konkurence solidní pozdvižení.