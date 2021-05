Apple nabírá novou posilu, pomůže mu s vnitřní i vnější komunikací

Není nijak neobvyklé, že řady zaměstnanců společnosti Apple čas od času obohatí posila z jiné firmy. Nejnovější přestup souvisí se společností Cisco, ze které nyní do Cupertina přechází Stella Low. Stella Low bude ve společnosti Apple působit na pozici nové viceprezidentky pro korporátní komunikaci, přičemž bude mít kromě jiného na starost také vedení týmu pro komunikaci v oblasti PR.

Společnost Apple tuto personální změnu potvrdila minulý pátek pro server BuzzFeed News. Firma uvedla, že Stella Low se může pyšnit výbornými zkušenostmi i vůdčími schopnostmi, které by společnosti Apple měly pomoci v lepším předávání zpráv nejen o pozitivních dopadech jejího působení na okolní svět. Vedení společnosti Apple se podle svých vlastních slov již nyní těší na to, až nová posila přenese své zkušenosti, znalosti a dovednosti do oblasti vedení týmů, které jsou ve firmě odpovědné za komunikaci.

„Apple má spoustu důležitých sdělení – od zásadních produktů a služeb, které vytváříme, až po pozitivní dopady, které máme na celé komunity po celém světě – a Stella je skvělým leaderem, který nám pomůže psát tuto novou kapitolu,“ stojí v souvisejícím prohlášení. Kromě společnosti Cisco pracovala Stella Low v minulosti také ve firmách jako Unisys nebo Dell. Cisco opustila v roce 2019, v Applu nastoupí na místo Steva Dowlinga, který byl jmenován viceprezidentem pro komunikaci v dubnu roku 2015, a který firmu opustil v říjnu loňského roku. Za PR Applu byl po Dowlingově odchodu odpovědný Phil Schiller. Stella Low bude na své nové pozici spolupracovat mimo jiné také s Gregem Joswiakem.