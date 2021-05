Evoluce Pride řemínků: Od dárku pro zaměstnance po pestrobarevný Solo Loop

Duhový řemínek, nebo chcete-li Pride řemínek, Apple vydává každoročně na počest podpory LGBT skupin vždy začátkem léta, zpravidla pak na Mezinárodní den proti homofobii a transfobii, který připadá na 17. květen (tedy dnešek). Co ale vlastně Apple vedlo k tomuto rozhodnutí?

Už jen to, že samotný ředitel Apple je homosexuál nám dává tušit, proč se Apple rozhodl vydat řemínky na podporu LGBTQ. Apple samozřejmě aktivně podporuje i jiné menšiny, nutno vzpomenout třeba na nedávné protesty hnutí Black Lives Matter po smrti George Floyda nebo Brennony Taylorové nebo organizaci RED, která stojí za bojem proti viru HIV. Vraťme se ale k Pride řemínkům. Část výnosů z prodeje je věnována organizacím LGBTQ +, včetně GLSEN, kampaně za lidská práva, PFLAG a The Trevor Project v USA a ILGA na mezinárodní úrovni.

V roce 2016 rozdal Apple svým zaměstnancům, kteří se zapojili do oslav v místním Pride pochodu, speciální řemínek s duhovou tematikou. Tento řemínek se rychle stal velmi žádaným mezi fanoušky Apple Watch po celém světě a stal se tak sběratelskou raritou. V roce 2017 se Apple rozhodl oficiálně vydat svůj první Pride řemínek pro veřejnost a od té doby tak činní každý rok. V současné době existuje šest různých verzí Pride řemínků, každá s jiným vzhledem a stylem. Pojďme se nyní na všechny Pride řemínky podívat.

Pride Edice 2016

Řemínek Pride Edice z roku 2016 nebyl nikdy volně k prodeji. Jednalo se o dárek přímo od Apple pro své zaměstnance. Barevným motivem byly duhové pruhy vzájemně přecházející jeden do druhého zakončené hliníkovou sponou. Řemínek patří do provedení Woven nylon. Je jediným z Pride Edice, který na sobě nemá vytištěno slovo „Pride“ na vnitřní straně.

Pride Edice 2017

Pride Edice 2017 vypadá velmi podobně jako řemínek předchozí, nicméně pár rozdílů zde najdeme. Pride 2017 má sytější provedení barevných pruhů a barvy duhy se mírně liší odstínem. Byl k dostání jak ve 38 mm tak ve větších 42mm a taktéž spadá do provedení Woven nylon.

Pride Edice 2018

V roce 2018 navázal Apple na svou již každoroční aktualizaci designu pro Pride Edici. Pride 2018 byl taktéž Woven nylon, tentokrát však na bílém podkladu s tenkými kontrastními duhovými pruhy. Tento design Apple použil i u dalších řemínků z jarní kolekce. I v tomto případě byl řemínek k dostání ve velikosti 38 a 42 mm.

Pride edice 2019

V roce 2019 se Apple vrátil ke vzhledu řemínku z roku 2017 se silnějšími pruhy, ale tentokrát v provedení Provlékacího sportovního řemínku. S Apple Watch Series 4 Apple mírně pozměnil i velikost těla Apple Watch, což mělo za následek i změnu velikosti řemínků. Vzájemná kompabilita řemínků s hodinkami však byla zachována.

Pride edice 2020

V minulém roce Apple uvedl na trh rovnou dva řemínky z Pride Edice. Konkrétně Sportovní řemínek a Nike Sportovní řemínek. Sportovní řemínek je tentokrát vyrobený slisováním jednotlivých barevných pruhů. Nike Sportovní řemínek je bílý s barevnými perforovanými otvory. Strana se zapínacím kolíčkem má červené, oranžové a žluté otvory, zatímco druhá strana má zelenou, modrou a fialovou barvu.

Pride edice 2021

Na letošní rok si Apple opět připravil dvě verze svých Pride řemínků – konkrétně nylonový Solo Loop a sportovní nylonovou smyčku. Zatímco Solo Loop hýří spoustou barev a možná byste z něj ani nepoznali, že se jedná o Pride edici, sportovní smyčka vsází na jednoduchý minimalistický design vcelku pdoobný tomu, který Apple použil loni u Nike+ řemínků či předloni.

Duhové ciferníky

V roce 2018 Apple přidal do Apple Watch i duhový Pride v podobě ciferníků. Momentálně máme k dispozici dvě různé verze Pride ciferníků, analogový a digitální, a tři různé designy. Kromě Pride ciferníků přidal Apple ještě nová přizpůsobení barev pro ciferníky California, Gradient, Numerals Mono a Numerals Duo a pro majitele Apple Watch Nike i Nike Analog. Můžete si tedy přidat duhový motiv i pro některé ze svých oblíbených ciferníků Již brzy by navíc měly na Apple Watch dorazit ciferníky další – alespoň tak to stojí v dnes zveřejněné tiskové zprávě Applu.