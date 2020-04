Koupí (PRODUCT)RED iPhonu SE 2. generace pomůžete v boji proti koronaviru

U včera představeného iPhonu SE 2. generace v červené, tedy (PRODUCT)RED variantě Apple podle všeho mění zaběhlé pořádky. U (PRODUCT)RED produktů jsme totiž byli doposud zvyklí na to, že malá část peněz z jejich prodejů pomáhá nadačnímu fondu (RED) v boji proti nemocem HIV/AIDS. Na oficiální americké mutaci stránek Applu je nicméně nyní uvedeno, že kromě boje proti HIV/AIDS pomůžou peníze z prodeje červených iPhonů i na boj s COVID-19.

Fotogalerie us web applu 1 us web applu 2 Vstoupit do galerie

Pandemie koronaviru decimuje svět už dlouhé týdny a nezdá se, že by v brzké době hodlala jakkoliv výrazně polevit. Do boje proti nemoci se proto zapojuje čím dál více organizací a společností, jejichž cíl je jediný – pomocí vládám daných států nemoc co nejdříve porazit nebo minimálně dostat pod kontrolu. Tato pomoc je navíc zpravidla velmi slušně medializována, díky čemuž mají pomocníci de facto reklamu zdarma. O to překvapivější je nové zjištění u (PRODUCT)RED iPhonů SE 2. generace, u kterých si lze na americkém webu Applu přečíst právě o tom, že část z jejich prodeje jde na boj proti COVID-19. Když pak navštívíte americkou verzi mikrostránky věnované (PRODUCT)RED na webu Applu, zjistíte, že část výtěžku z iPhonů SE 2 půjde na boj proti koronaviru minimálně do 30 září.

Poměrně zajímavé je, že česká mutace webových stránek Applu o příspěvcích na boj s COVID-19 při koupi (PRODUCT)RED iPhonu Se a potažmo i jakéhokoliv jiného produktu neoznamuje zhola nic (v době psaní tohoto článku). Nicméně vzhledem k tomu, že tyto projekty jsou zpravidla celosvětové, jako nejpravděpodobnější vysvětlení absence informací o COVID-19 se jeví jen neaktuálnost tuzemského webu. Ostatně, tu víceméně potvrzuje i neaktualizovaná česká stránka (PRODUCT)RED, která stále nabízí i obaly pro iPhony 7 a 8, přestože již na Applu oficiálně nejsou k dispozici. I proto se dá očekávat, že se Apple v brzké době rozhodne i k aktualizaci webu u nás.