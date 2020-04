Apple právě představil iPhone SE 2. generace

Mnohaměsíční čekání je konečně u konce. Před malou chvílí totiž Apple světu skrze tiskovou zprávu představil nový iPhone SE , který je přímým nástupcem iPhonu 8. Z toho ostatně také vychází po designové stránce, o čemž se můžete přesvědčit fotografiemi pod tímto odstavcem. Jeho útroby však ukrývají hardware, o kterém si mohla nechat “osmička” jen zdát.

Nový iPhone SE 2. generace se chlubí procesorem Apple A13 Bionic, který tepe i v loni představených iPhonech 11 a 11 Pro. Od iPhonů 11 Pro pak odkoukal i umístění loga, které se u novinky nachází ve středu zad a nikoliv v jejich horní polovině. Záda telefonu jsou skleněná, jeho rámeček pak tvoří hliník. Na přední straně telefonu naleznete Retina displej s úhlopříčkou 4,7” a Touch ID, které je implementováno do Home Buttonu pod displejem. Nad displejem se pak nachází přední kamerka, senzor pro regulaci jasu displeje a podlouhlý telefonní reproduktor.

Telefon je odolný proti prachu a vodě podle IP67 – v jednom metru hloubky tedy vydrží celých 30 minut. Nicméně jak je již u Applu tradicí, na poškození vodou se nevztahuje záruka. Co se týče displeje, Apple vsadil na 4,7” Retina HD s podporou True Tone a podporou Dolby Vision a HDR10. Telefon dostal do vínku i Haptic Touch, který nahradil 3D Touch z iPhonů 8. Nový iPhone SE 2 podporuje stejně jako jeho sourozenci z let 2018 a 2019 bezdrátové nabíjení a rychlonabíjení, skrze které jste schopni svůj iPhone nabít z 0 na 50 % za pouhých 30 minut. Uživatele využívající dvě telefonní čísla pak potěší podpora eSIM, díky které tuto možnost dostanou. Jako již tradičně však nechybí ani klasický fyzický slot, který je využitelný na fyzickou SIM kartu.

Fotoaparát

Novinka se dočkala i skvělého 12Mpx fotoaparátu se clonovým číslem f/1,8 a podporou Portrétního režimu a to dokonce v plném rozsahu – tedy se všemi světelnými efekty, které nabízí i iPhony s duálními fotoaparáty. Podporu Portrétního režimu pak dostala dokonce i přední kamera, díky které budete schopni vyfotit naprosto dokonalé selfie. Špatné rozhodně nebude ani natáčení videa. Telefon se totiž dočkal zdokonaleného stereofonního nahrávání zvuku a propracované stabilizace obrazu. Zadní fotoaparát je tak schopen natáčet ve 4K při 60 fps. Potěší i funkce QuickTake, která umožní natáčet bez nutnosti přenastavení fotoaparátu na video, což je možné kromě iPhonu SE jen u loňských iPhonů 11 a 11 Pro.

iPhone SE 2. generace prodává Apple celkem ve třech barevných variantách – konkrétně stříbrné, vesmírně šedé a červené v edici (PRODUCT) Red. Co se týče úložných variant, k dispozici je verze se 64 GB, 128 GB a 256 GB. V České republice bude novinka k objednání od 17. dubna 14:00, přičemž jí Apple prvním zájemcům doručí už 24. dubna. Za základní 64 GB variantu si Apple účtuje 12 990 korun, za 128 GB variantu 14 490 korun a za 256 GB variantu 17 590 korun.