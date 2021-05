Její dítě utratilo v App Store více než 22 tisíc, Apple se jí za to omluvil a ještě vrátil peníze

Není nijak neobvyklé, že kromě záměrných plateb v App Storu dochází poměrně často také k těm nevědomým – může se jednat například o předplatné, které uživatelé zapomněli včas zrušit, a nezřídka dochází také k tomu, že za aplikace v App Storu zaplatí děti bez vědomí svých rodičů. Takový byl i případ jedné uživatelky, jejíž syn utratil v App Storu více než tisícovku dolarů. Ženě se nyní dostalo ze strany Applu omluvy.

Když Maria Vasquez zjistila, že její devítiletý syn Thennial utratil prostřednictvím nákupu v aplikacích v App Storu více než tisíc dolarů, byla v šoku. Její případ byl ale v jedné věci výjimečný – syn této uživatelky je totiž na autistickém spektru, kvůil čemuž si mimo jiné neuvědomuje, že aplikace stojí peníze. Syn Vasquezové si podle jejích slov zapamatoval heslo k jejímu Apple ID předchozí rok, když aktualizovala svůj iPad. “Seděl vedle mě, když jsem prováděla aktualizaci. Je to jen sedm znaků,” vysvětlila, jak si syn zapamatoval její heslo k Apple ID, a dodala, že řada lidí na spektru má velice dobrou paměť. “Umí doopravdy memorizovat,” připomněla.

Uživatelka kontaktovala společnost Apple a požádala o vrácení peněz. Obrátila se také na sdružení Consumer Matters, aby jí s řešením celé věci pomohlo. Apple ženě nejen nakonec peníze opravdu vrátil, a ještě se jí omluvil za to, že tak neučinil mnohem dříve – a to i přesto, že žena žádala o vrácení peněz již po uplynutí doby, po kterou je Apple ochoten je vracet. Již několik let totiž nabízí možnost vrátit aplikaci do dvou týdnů od jejího zakoupení v App Storu, přičemž pokud dojde ke splnění všech podmínek, dostane uživatel své peníze zpět. Více podrobností se můžete dočíst v článku na našem sesterském webu.