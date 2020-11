Šéf Xboxu o pravidlech Apple App Store: Nesouhlasím s nimi, ale rozumím jejich zavedení

V posledních měsících se v souvislosti s App Storem poměrně často hovoří o jeho striktních pravidlech, která de facto zabíjí zvýšení uživatelského komfortu. Kvůli těmto pravidlům totiž nelze do App Store přidat aplikace umožňující cloudový herní streaming, který je v poslední době na vzestupu a o který by tudíž měli zcela určitě jablíčkáři zájem. Jednou ze společností, která tímto zákazem trpí, je i Microsoft a jeho divize Xbox, která provozuje xCloud umožňující hrát hry z Xboxu takřka na čemkoliv (zatím vyjma iPhonů). A právě šéf této divize, Phil Spencer, se v rozhovoru pro The Verge rozpovídal o tom, jak celou “blokaci” vnímá.

Pokud čekáte, že se Spencer tvrdě do Applu za jeho pravidla obul, jste na omylu. Šéf Xboxu totiž naopak řekl, že postoj Applu svým způsobem chápe, byť s ním nesouhlasí. “Apple Arcade je konkurenční produkt pro Xbox Game Pass, takže je jasné, že si chce Apple udržet skrze aplikaci ve svých zařízeních právě svou službu.” Na druhou stranu ale dodal, že je přesvědčen o tom, že by měl být k podobným službám zkrátka stejně otevřený přístup, aby byly uživatelům co nejdostupnější.

Právě dostupnosti na iPhonech se však Microsoft u svého xCloudu dočká dle všeho již brzy. Spencer totiž znovu potvrdil práce na webové aplikaci podobné té, kterou před pár dny vypustila Nvidia pro svůj GeForce NOW. Ačkoliv se může na první pohled zdát toto řešení jako nedokonalé, pravdou je podle Phila opak. Webová aplikace pro xCloud totiž umožní Microsoftu proniknout vcelku jednoduše na mnohem více míst, než by byl schopen s klasickou iOS/iPadOS verzí, byť samozřejmě při drobných omezeních. Pozitiva ale ve výsledku dle všeho převládají.

Další poměrně zajímavá pasáž rozhovoru se točila kolem možného omezení funkčnosti webových aplikací v Safari, čímž by Apple de facto cloudové herní služby zařízl. Ničeho takového se však Xbox podle slov Spencera nebojí, protože ze strany Applu žádné podobné náznaky nepozoruje a proto neočekává, že se tak i stane v budoucnu. Totéž pak platí i u konkurenčního Googlu a jeho Chrome. Pokud by vás zajímal celý rozhovor, přečíst si jej můžete zde.