Dítě v App Store „nenápadně“ utratilo přes 368 tisíc korun, Apple je odmítá vrátit

Dnešní taktika rodičů v péči o menší děti je jasná – posadit k tabletu, počítači či televizi. Občasné posedávání dítěte u těchto zařízení zřejmě problém není. Budoucnost bude plná technologií a mírně do nich vpravit i takto malé dítě zřejmě není nic neobvyklého. Problém ovšem nastává, jakmile dítě začne utrácet na zařízení spoustu peněz.

Ve Wilton Connecticut se opravdu husarský kousek povedl šestiletému Georgi Johnsonovi, který během letošního léta utratil 16 tisíc dolarů (tedy asi 368 tisíc korun) přes Chase ve své oblíbené hře Sonic Force. Matka, jež se živí jako realitní makléřka, neměla prý nejmenší potuchy, že její nejmladší syn na iPadu takto utrácí. Malý George utrácel převážně za doplňky, které jeho postavě zvyšovaly rychlost. Nejvíce se mu povedlo za den utratit 2500 dolarů, a to za 25 zlatých prstenů. Matka si sice všimla, že jí mizí peníze z účtu. Nicméně tento úbytek připisovala chybám, což jí řekla sama aplikace Chase s tím, že by za ní měl být celý problém nejspíš automaticky vyřešen, takže jej neřešila, což však měla. Časem se ale přišlo na to, že peníze odešly Applu.

Když matka do společnosti volala, řekli jí, že má smůlu, jelikož problém neřešila do 60 dní. V dalším hovoru se zástupci aplikace Chase bylo ženě doporučeno, aby nastavila limit pro internetové platby. Jednačtyřicetiletá Jessica ale tvrdí, že na vině je Apple. Její syn prý nechápal, že utrácí skutečné peníze. Syn už matce slíbil, že peníze vrátí. Vánoce v rodině Johnsonů letos ale pravděpodobně nebudou.