Indická továrna na iPhony je v troskách, zdevastovali jí naštvaní zaměstnanci

Těsně před koncem roku musí jeden z předních dodavatelů Applu, tchajwanská společnost Wistron Infocomm Manufacturing, řešit ve své továrně v Indii velkou nepříjemnost. Práce v ní nejenže stojí, ale zcela určitě hned tak pokračovat nebudou. Důvodem je její zdevastování nespokojenými zaměstnanci, kteří kvůli dlouhému odkládání vyplacení výplaty vzali spravedlnost do svých rukou a na továrně si vybili svou frustraci.

Employees allege they have not been paid properly. pic.twitter.com/GKbeFeyRKc

Karnataka: #Violence at iPhone production plant run by Taiwan-based #Wistron Corp at Narasapura (in Kolar district) near #Bengaluru .

Podle dostupných informací se ze zhruba 15 tisíc zaměstnanců zúčastnila devastace továrny zhruba třetina z nich. Kromě zničení areálu si měli naštvaní zaměstnanci odnést z fabriky i nové iPhony a další elektroniku, kterou se zřejmě budou nyní snažit zpeněžit. I kvůli rabování se tak celková škoda vyšplhala na zhruba 1,3 miliardy korun, které provozovateli továrny nikdo samozřejmě nevyplatí – tím spíš, pokud se prokáže, že byli zaměstnanci svým způsobem v právu a opravdu nedostali čtyři měsíce zaplaceno. Právě podivné platební praktiky si takřka 100% prověří i samotný Apple, který se snaží svůj dodavatelský řetězec z hlediska dodržování lidských i pracovních práv co možná nejlépe monitorovat.

The iPhone manufacturing plant, run by Taiwan-based tech giant Wistron Corporation at Narsapura (around 60 km from Bengaluru in Karnataka) came under attack on Saturday from its employees over payment of salaries. pic.twitter.com/zknkGQZCnW

— Bangalore Mirror (@BangaloreMirror) December 12, 2020