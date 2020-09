Šéf Facebooku opět kritizuje Apple. App Store podle něj brání inovacím a zasloužil by si kontrolu

Apple jakožto technologický gigant častokrát čelí různé kritice. Tentokrát se do něj znovu obul zakladatel a generální ředitel Facebooku Mark Zuckerberg. V rozhovoru pro Axios se jej moderátor zeptal na jeho názor ohledně Applu, konkrétně tedy, zdali jde vlastně o monopol, který si zaslouží čelit antimonopolním opatřením. Zuckerberg na to reagoval tím, že by si kalifornský gigant zasloužil jakousi kontrolu nad jejich jablečným Apple Storem. Na zmiňovanou otázku však neodpověděl přímo, ale silně naznačil svůj názor.

Podle šéfa Facebooku má Apple až nezdravou kontrolu nad tím, jaké aplikace se dostanou na jablečné telefony. Na světě je dokonce více než miliarda jablečných produktů, a proto údajně existují otázky, na které by se lidé měli zaměřit v souvislosti s kontrolou samotného App Storu, a zdali tak jablečná společnost pouze nelikviduje konkurenci. Zároveň jsme se dočkali srovnání s obchodem Google Play. Vývojáři, kteří se každopádně na platformě Play nenachází, mají stále možnost uživatelům poskytnout jejich software. V tomto můžeme spatřit hlavní rozdíl. Lidé mají přesto možnost si stáhnout libovolnou aplikaci, ačkoliv s ní například nemusí Google souhlasit. Zuckerberg tohle označil za velice důležitou vlastnost.

Během nedávného online setkání firmy Facebook, kterého se účastnilo více než 50 tisíc zaměstnanců, si ředitel „knihy tváří“ opět rýpl do jablečné společnosti. Tehdy totiž sdělil, že Apple jako takový se svým obchodem App Store brání inovacím, konkurenci a zároveň si účtuje monopolistické poplatky. Mark Zuckerberg se zároveň cítí poškozen novou funkcí v operačním systému iOS 14, která zajišťuje ještě lepší soukromí pro jablečné uživatele. Funkce vás totiž upozorní na sledování napříč aplikacemi a dá vám možnost jej vypnout, což inzerentům značně uškodí při analýze samotných reklam, jejich personalizaci a tržbám.