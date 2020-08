Facebook se opět opřel do Applu a jedné z jeho největších novinek v iOS 14

Je to již hezkých pár týdnů, co bylo slavnostně oznámeno iOS 14 během úvodního Keynotu ke konferenci WWDC. Ačkoliv se však společnost pochlubila celou řadou zajínavých a dlouho žádaných novinek, které komunita kvitovala, další technologičtí giganti tak nadšení nebyli. Odhlédneme-li od stávajících potíží týkajících se App Storu a přísných podmínek Applu, kritika padla zejména kvůli personalizovaným reklamám. Ty budou mít totiž v důsledku větší ochrany soukromí téměř utrum, a byť se Apple dušoval, že uživatelé jen dostanou možnost sledování napříč aplikacemi vypnout, podle Facebooku toto rozhodnutí výrazně ovlivní výdělky z reklam a zásadně pošramotí pověst společnosti jako reklamního a mediálního giganta.

Konkrétně si pak společnost stěžuje na to, že by případné změny narušily integritu a stabilitu sítě Audience Network, jež umožňuje inzerentům výrazně rozšířit portfolio a propagovat své služby či produkty nejen na Facebooku, ale také na Instagramu a dalších platformách spadajících pod tento konglomerát. Jedná se tak o jakousi síť propojených reklam, která vydělává zejména na personalizovaných nabídkách šitých na míru uživatelům. To chce ale Apple výrazně omezit, což by podle vyjádření představitelů Facebooku mohlo vyústit až v 50% pokles příjmů, alespoň tedy bereme-li v potaz všechny inzerenty zapojené v Audience Network.

Facebook se zároveň nechal slyšet, že ho jablečná společnost přinutila vyžadovat po inzerentech identifikační číslo IDFA, které dosud nebylo nutné sdělovat. Nejen, že tak chystané změny v iOS 14 výrazně naruší stabilitu celého systému, ale zároveň dají konečně uživatelům do rukou zbraň jak se proti nechtěnému sledování inzerentů bránit. Facebook se tak uchýlil i k poměrně nevybíravým výhružkám jako je například to, že v budoucnu nemusí podobnou možnost na iOS vůbec nabízet. Nejedná se nicméně o výpad namířený proti Applu, jelikož se poskytování Audience Network zkrátka nemusí vyplatit. Čím méně personalizovaných reklam uživatelé uvidí, tím méně peněz inzerenti budou mít a raději se přesunou na jiné systémy. Uvidíme, jak nakonec Apple na toto obvinění zareaguje.