Facebook se znovu pustil do Applu za jeho poplatky z plateb v aplikacích

Jak to tak poslední dobou vypadá, Apple se bude muset kromě herního giganta Epic Games vyrovnat ještě s další společností, která se rozhodla jablečného výrobce konfrontovat. Těsně po vypuknutí soudního sporu, který vznikl následkem zákazu Fortnitu na App Store a jeho okamžitého stažení, se totiž do boje pustil i Facebook. Ten využil příležitosti a jak se dalo čekat, raději se přiklonil na stranu Epic Games. Nová funkce na této sociální síti jménem Paid Online Events, která umožňuje drobným živnostníkům a firmám vybírat poplatky online za poskytování nejrůznějších služeb přímo přes Facebook, je totiž stejně jako ostatní transakce podrobena 30% podílu z prodeje. Ten následně putuje Applu do kapsy, což se mediálnímu gigantovi pochopitelně nelíbí a soud s vývojářským studiem Epic Games kvůli totožnému sporu posloužil jako dokonalá záminka.

Ačkoliv totiž Apple aktivně brání velkým technologickým gigantům ve využívání jejich vlastních online platebních služeb, v případě pár spřátelených spoleností Apple rád udělal výjimku. Přitom je to právě interní systém jablečné společnosti, tak typický pro celý ekosystém, který nutí vývojáře i ostatní firmy platit 30% poplatek z každé transakce a zároveň zakazuje využít vlastní alternativu. Facebook se tak musel obejít bez své poměrně nové služby Pay, která umožňuje platit přímo přes sociální síť. Paradoxně však Facebook nejedná pouze ve svém zájmu, nýbrž i v zájmu malých firem a živnostníků. Ti totiž na App Storu, když poskytují služby uživatelům iOS a využívají k tomu Facebook Pay, strádají a přichází o 30% příjmu, zatímco při transakci přes web či Android si mohou ponechat plných 100% z částky.

Facebook se tak proti této údajně šikaně poměrně chytře ohradil a nikoliv pouze pomocí PR řečí a výhružek soudem. Místo toho každého uživatele Facebook Pay v případě iOS společnost upozorní na 30% poplatek, který putuje do kapsy Applu. To by mohlo podle mluvčí Facebooku řadu zákazníků přesvědčit o pochybném jednání jablečné společnosti. Jisté je, že tato diskuzi ještě zdaleka není u konce a o stížnostech ostatních společností nejspíše ještě uslyšíme.