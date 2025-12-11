EU šokuje: Bere si Apple App Store jako vzor a chce skrze něj zatopit Google

Peklo zamrzlo. Tak přesně takto by se dala s trochou nadsázky popsat nová vize Evropské komise ohledně regulace obchodů s aplikacemi. Komise se totiž měla podle dostupných informací rozhodnout pro to, že jako referenční model pro posuzování pravidel v Google Play využije změny, které provedl letos Apple. Ano, čte správně. Ten Apple, který byl a vlastně stále je Evropskou komisí neustále za něco popotahován, bude najednou uvádět jako vzor, podle kterého se bude zbytek digitálního světa aplikací řídit.
S informacemi přišla jako první agentura Reuters, podle které čeká Google v příštím roce tučná pokuta, nebude-li ochoten svůj Google Play Store upravit tak, jak Evropská komise požaduje. Jeho současné nastavení totiž údajně stále ani zdaleka nevyhovují zákonu o digitálních trzích, jehož cílem je narovnat přístup vývojářů na platformy a posílit tam konkurenci. To, že se situace začíná vyhrocovat, dokazuje i fakt, že Komise už údajně poslala Googlu jasný vzkaz, že změny oznámené v srpnu, které měly vývojářům usnadnit odkazování na alternativní platební kanály nebo volbu jiného poplatkového modelu, jsou pořád málo. A právě kvůli tomu přichází na scénu Apple coby ukázka toho, jak má vše vypadat. Paradoxní je přitom to, že i změny Applu byly ještě relativně nedávno Evropskou komisí označovány za nedostatečné, byť byly od té doby už opět mírně upraveny.
Je prakticky jasné, že se Google do jakýchkoliv zásadnějších změn moc chtít nebude. V předešlých měsících totiž například snížil jeden z vývojářských poplatků za prodeje z 10 na 3 %, zavedl dvouúrovňový model pro transakce a IAP, poplatek za instalace mimo Play Store a několik dalších úprav. Jenže podle Komise to zkrátka není dost. A ačkoliv přímé srovnání mezi App Storem a Play Storem není úplně jednoduché, jelikož jsou oba systémy složité a každý funguje trochu jinak, už jen to, že EU považuje Apple za ideální referenční model, by ještě letos čekal málokdo.
Fotogalerie
Google má nicméně ještě čas na změny a pokud jich udělá dost, vyhne se nejen pokutě, ale i porovnávání s Applem. Zda se mu do toho bude chtít, nebo se naopak rozhodne pro válčení s Evropskou komisí ale můžeme v současnosti samozřejmě jen hádat.