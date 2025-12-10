EU: Za jednodušší přechod z iPhonu na Android a naopak můžete poděkovat nám!

Nařízení Evropské unie začínají údajně přinášet první zásadní ovoce uživatelům. Podle Evropské komise je totiž výrazně jednodušší přechod mezi iPhonem a Androidem, jehož přípravy Apple s Googlem před pár desítkami hodin oznámily, přímým výsledkem jejího Digital Markets Actu.
Komise chápe kroky Applu a Google za jasný důkaz toho, že regulace může přinést užitek nejen vývojářům, ale i běžným uživatelům. A nutno dodat, že pokud se novinka skutečně povede tak, jak obě společnosti tvrdí, půjde o největší usnadnění přechodu mezi platformami za poslední roky. Nové řešení má být totiž výrazně komplexnější než stávající pokusy o migraci dat. Apple i Google slibují podporu široké škály informací od kontaktů a kalendářů přes zprávy a fotky až po dokumenty, uložené Wi-Fi sítě, hesla či data z aplikací třetích stran. Vše má přitom proběhnout bezdrátově přímo během úvodního nastavení telefonu.
Evropská komise navíc připomíná, že stejný tlak DMA stál i za letošním zjednodušením přenosu eSIM mezi zařízeními. Apple i Google tehdy museli společně vyřešit, jak převést digitální SIM kartu mezi iOS a Androidem tak, aby to zvládl i uživatel, který se v nastavení nerad zdržuje. Nový cross-platformní přechod dat je podle Komise další kapitolou stejné snahy.
Zajímavé je, že i když k celému řešení firmy přistoupily kvůli evropským pravidlům, novinka nebude omezena jen na Evropu, ale Apple i Google plánují globální nasazení. Google navíc už funkci zapracoval do Androidu ve verzi Canary, Apple ji má přidat v některé z příštích aktualizací iOS 26.
Jelikož však Apple s EU nemá úplně dobré vztahy, asi úplně nepřekvapí, že si Evropská komise malé popíchnutí jablečné společnosti neodpustila. Konkrétně připomněla nedávnou studii, kterou si Apple nechal vypracovat a která tvrdila, že DMA nepřinesl snížení cen v App Storu, naopak měl vést k nižší bezpečnosti a horšímu uživatelskému dojmu. Podle EU je ale právě jednodušší přechod mezi platformami ukázkou, že DMA práci odvádí a hlavně, že má přinést větší volbu uživatelům.