Přechod z Androidu na iPhone a naopak bude ještě jednodušší!

iPhone
Martin Hradecký
Apple a Google oznámili spolupráci, jejímž cílem je zjednodušit přechod mezi platformami iOS a Android. Nová funkce bude integrována přímo do systémového nastavení při prvním spuštění nového telefonu, a to jak u iPhonu, tak u zařízení s Androidem.

Jednotný nástroj nahradí dosavadní aplikace

Dnes už sice existuje aplikace Move to iOS pro přenos dat z Androidu na iPhone a také aplikace Android Switch pro opačný směr, ale obě mají svá omezení. Nový nástroj, který se objevil v testovací verzi Androidu 16 Canary a brzy dorazí i do beta verze iOS 26, má za cíl celý proces výrazně zjednodušit a rozšířit podporu pro více typů dat.

Přenos kontaktů, fotek, aplikací a dalších osobních dat by měl být podle dostupných informací plynulejší a spolehlivější. Funkce bude dostupná přímo během počátečního nastavení nového zařízení – nebude tedy nutné instalovat samostatné aplikace.

Reakce na tlak regulačních úřadů

Podle informací serveru 9to5Google přichází tato iniciativa i v reakci na rostoucí regulační tlak v Evropě a dalších částech světa. Úřady kritizují praktiky, které brání uživatelům snadno opustit jednu platformu ve prospěch druhé. Snazší přechod by tak mohl přinést větší svobodu volby a přispět k otevřenější konkurenci.

Jednorázový kód
Přenos dat
Rychlý start
Nový nástroj pro přechod mezi iOS a Androidem by se měl objevit v ostrých verzích systémů během roku 2026, pravděpodobně s příchodem nových generací iPhonů a Pixelů.

