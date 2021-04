Jak výkonný by mohl být 16” MacBook Pro (2021)

Sotva skončila letošní první konference od Applu, tak už se začíná mluvit o té následující. Počítá se totiž především s tím, že bychom se měli dočkat zbrusu nového 16″ MacBooku Pro, a to s čipem M1X či M2. Nedávno se navíc objevily informace o tom, že právě započala výroba těchto nových čipů, které by měl Apple využít. Oproti aktuálnímu čipu M1 ten nový zcela jistě nabídne ještě větší výkon, samozřejmě s ohledem na úspornost, a bude určen opravdovým profesionálům, kteří ví, jak s takovým výkonem naložit.

Pro Apple jako takový rozhodně není výzvou překonat výkon procesorů Intel – vždyť se mu to už podařilo. Největší výzvou je naopak překonat nejlepší grafické akcelerátory, aby Apple mohl svými čipy i na tomto poli dominovat. Jason Cross, redaktor magazínu Macworld, začal prvně přemýšlet o možném pojmenování nového čipu Apple Silicon. Podle jeho slov by pojmenování M2 dávalo větší smysl v případě, že by tento čip vycházel z čipu A15, který se ocitne v letošních iPhonech a iPadech. Označení M1X pak dává větší smysl v případě, že chystaný čip (nejen) pro 16″ MacBook Pro bude vylepšenou verzí původního čipu M1. „Zcela upřímně ale nevěřím, že by již nyní mohlo dojít k produkci M-series čipu, který je založen na čipu A15,“ uvádí Cross, který si vzhledem k tomuto vyjádření myslí, že nový Apple Silicon čip bude vylepšenou verzí M1.

Čip A14 disponuje čtyřmi úspornými jádry a dvěma výkonnými jádry, čip M1, jenž je na A14 založen, pak nabízí stejný počet úsporných jader, počet výkonných jader byl zdvojnásoben na čtyři. Zatímco A14 je tedy 6jádrovým čipem, M1 je čipem 8jádrovým. Pro další vývoj pak dává naprostý smysl, aby Apple opět zdvojnásobil počet výkonných jader, a to ze čtyř na osm, dohromady by tak další generace čipu M-series mohla mít 12 jader. Berte ale v potaz, že větší počet jader nutně neznamená, že je procesor lepší. Vždyť se stačí podívat právě na čip M1, který se svými čtyřmi výkonnými jádry bez problémů „zadupe“ 8jádrový procesor Core i9 od Intelu, tedy minimálně ve výkonu na jedno jádro. Teď si představte, že Apple přijde s 8jádrovým procesorem M-series – výkon bude opravdu neuvěřitelný.

Na začátku tohoto článku jsme se zmínili o tom, že Applu jde momentálně především o zvýšení výkonu grafického akcelerátoru. Jak Cross, tak i magazín Bloomberg, uvádí, že se u 16″ MacBooku Pro s novým čipem M-series prakticky jistě dočkáme 16jádrového GPU. Opět se můžeme podívat na aktuální čip M1, jenž zdvojnásobil počet grafických jader ze čtyř u čipu A14 na osm. Pokud bychom se opět měli držet klasického vývoje čipů, tak by u další generace měl Apple přijít právě s 16jádrovým GPU. Otázkou však zůstává, zdali tohle bude dostačovat – aktuální 16″ MacBooky Pro a iMacy s Intelem totiž mohou disponovat dedikovaným grafickým akcelerátorem AMD Radeon.

Koncept chystaného 16″ MacBooku Pro:

16″ MacBook Pro si aktuálně můžete nakonfigurovat s grafickým akcelerátorem Radeon Pro 5500M či 5600M. Tyto GPU nabízí 4 GB, respektive 8 GB, grafické paměti – výkon je v tomto případě okolo 5 TFLOPS. 27″ iMac s Intelem je pak možné pořídit s vícero grafickými kartami, od základní Radeon Pro 5300 se 4GB pamětí, až po nejvýkonnější Radeon Pro 5700XT s 16GB pamětí. V tomto případě je grafický výkon od 8 TFLOPS až po 12 TFLOPS. I přesto, že je čip M1 opravdu úchvatný, tak svým grafickým výkonem zůstává relativně daleko za dedikovanými grafickými akcelerátory – dosahuje zhruba na 2.6 TFLOPS. Pokud tedy čipy M-series budou chtít někdy překonat GPU od AMD, tak bude nutné pořádně zapracovat.

Aby Apple mohl do budoucna zvýšit grafický výkon, tak bude podle Crosse a Bloombergu nutné zdvojnásobit aktuální paměťovou sběrnici ze 128-bit na 256-bit. Tímto by mělo dojít k zajištění toho, že šířka pásma nebude bránit ke zvýšení výkonu GPU. Nutno podotknout, že u Maců s M-series čipem nemůže Apple využít dedikovaný grafický akcelerátor – GPU je totiž přímo součástí čipu. Doufejme tedy, že výkon nové generace čipu M bude profesionálním uživatelům dostačovat. Nový 16″ MacBook Pro s M-series čipem by měl být prodejním trhákem – kromě skvělého výkonu totiž nabídne i perfektní výdrž na jedno nabití. Smůlu pak mají vlastníci 16″ MacBooku Pro s procesorem Intel – ti by měli své stroje urychleně prodat, jelikož je více než jasné, že dojde k opravdu razantnímu snížení prodejní ceny.