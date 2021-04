Další verze čipu Apple Silicon je hotová, Apple spustí její výrobu ještě tento měsíc

Apple chce již brzy rozšířit své portfolio počítačových čipů pro své Macy. Vyplývá to alespoň z nové zprávy velmi dobře informovaného asijského portálu Nikkei, ze které vyplývá, že má kalifornský gigant další čip rodiny Apple Silicon hotový a již brzy jej chce začít hromadně vyrábět pro své budoucí produkty. A když říkáme brzy, myslíme tím opravdu brzy – start hromadné výroby je totiž naplánován již na tento měsíc.

Zdroje Nikkei tvrdí, že Apple i jeho dodavatelé zatím označují čip jako M2, což je název, se kterým jsme se doposud nesetkali. Je proto otázkou, zda se jedná o z hlediska výkonu zcela nový komponent, nebo se díváme na čip označovaný doposud “jen” jako M1X, u kterého se počítalo primárně s výrazným vylepšením grafického výkonu. Právě to totiž písmenem X Apple v minulosti u svých procesorů označoval, byť se jednalo vždy jen o mobilní čipy.

Podle dostupných informací je masová výroba čipů M2 naplánovaná tak, aby jich měl Apple již v červenci dostatek pro nové Macy, které by se mohly teoreticky v témže měsíci dostat na pulty obchodů. Co přesně za stroje to bude sice zdroje neodhalují, z logiky věci v kombinaci se spekulacemi z předešlých týdnů ale vychází jako nejpravděpodobnější varianta větší verze iMacu spolu se 14” a 16” MacBooky Pro. Premiéra těchto strojů by totiž mohla klidně proběhnout na WWDC s tím, že by je Apple dodal až v červenci – tedy podle stejného vzorce, jako nyní iMacy či iPady Pro. Druhou možností je pak vydání novinek na podzim na některé ze speciálních Keynotes.