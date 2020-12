Recenze MacBook Air M1: Apple opět změnil svět

Apple v letošním roce oznámil světu jedno z nejzásadnějších rozhodnutí v jeho novodobé historii. Po patnácti letech jsme se dočkali přechodu z Intelu na vlastní procesory s architekturou ARM, které si Apple nejen navrhuje, ale také sám vyrábí. Kdyby to nebyl Apple, mohli bychom z pohledu nás – běžných uživatelů – tuto informaci hodit za hlavu a říct si, že nám přece může být úplně jedno, zda se v počítači máme procesor s tím nebo oním logem. Apple však ukázal, že na tom záleží a i ten nejběžnější uživatel na světě, za kterého se osobně považuji, dokáže ocenit čipy z vlastní produkce. Na stole nám v redakci přistál zbrusu nový MacBook Air M1, který je prvním představeným počítačem s procesorem Apple M1.

Rád bych vás ještě před samotnou recenzí upozornil na fakt, že Apple nijak dlouhé roky nezměnil vzhled ani vlastnosti MacBooku Air a proto se v této recenzi budeme věnovat především tomu, co nám nově nabízí počítač s procesorem M1. Na popis designu nebo displeje se tedy můžete podívat v některé ze starších recenzí předchozích generací MacBooku Air přímo zde. Vzhledem k tomu, že Apple čip M1 použil také u MacBooku Pro a Mac mini, je možné brát tuto recenzi i jako celkový pohled na to, co M1 dokáže.

Ticho za všech okolností

Tím prvním, co vás zaujme, když poprvé počítač zapnete, je ticho. Jediná mechanická část MacBooku Air je totiž jeho klávesnice a trackpad. Vše, co je uvnitř, je pasivní a MacBook neobsahuje jedinou část, která by se pohybovala nebo vydávala jakýkoli, byť sebetišší, zvuk. Nelze tedy mluvit o tom, že je počítač tak nebo onak tichý, on totiž zkrátka slyšet není a to ani při sebevětší snaze. Uvnitř se nic nepohybuje a nic nevydává zvuk. Pokud máte některý ze starších MacBooků Air, pak mi jistě dáte za pravdu, že se jedná o stroj, který téměř nikdy neslyšíte. Když však vyměníte odpovídání na maily nebo surfování po internetu za alespoň občasné renderování videa, zjistíte, že MacBook Air umí být sakra hlasitý. To vám u nového stroje s procesorem M1 nehrozí. Ten je totiž neslyšitelný za všech okolností a je jedno, zda se na něm právě snažíte renderovat 4K video nebo máte zapnutý pouze Finder.

MacBook Air s M1 není první počítač od Applu, který neobsahuje žádný ventilátor. Tím vůbec prvním byl totiž MacBook s 12″ displejem, který však již Apple v současné době neprodává a s jeho výrobou skončil před pár lety. Je super, že se pánové a dámy z Cupertina k tomuto konceptu opět vrátili. Jednou zásadní výhodou je totiž absolutní ticho. Tou druhou je pak fakt, že vzhledem k absenci mechanických částí je počítač mnohem méně náchylný na nějaké mechanické poškození a i při nějakém tom silnějším nárazu je mnohem větší šance, že kromě pár oděrek se mu nic jiného nestane.

Důvodem, proč počítače, které obsahují klasické větráky slyšíme je fakt, že i když jsou tiché při práci v samotném systému, jakmile otevřeme náročnější aplikaci, začne narůstat teplota procesoru a dalších součástek. Ruku v ruce s tím se začíná zvyšovat také počet otáček ventilátoru a díky tomu začíná počítač nepříjemně hučet. MacBook Air s M1 by měl teplotu zvyšovat také, ovšem i po pěti minutách renderování 4K videa je jeho povrch stále stejně studený jako když neděláte vůbec nic. Počítač se prakticky vůbec nezahřívá a když, tak jen minimálně – zkrátka tak, že to není cítit na povrchu. Pamatujete si na doby, kdy jste u pantu víka nemohli v okolí klávesnic F5-F7 udržet ruku kvůli teplu? Tak ty jsou definitivně pryč.

Bohužel v současné době se mi nepodařilo zatím najít aplikaci, která umí měřit teplotu na čipu M1. Ani osvědčený iStat Menus nedokáže zatím využít čidlo na procesoru M1 a jediné, co dokáže změřit, je teplota na SSD. Ta dosahuje během používání Finder 39 až 40 stupňů Celsia a ani v případě renderování 4K videa se tato teplota nijak nezměnila.

Rychlost na papíru i v praxi

Tím nejzajímavějším, co MacBook Air M1 nabízí, je rychlost, kterou disponuje. Abychom si ji dovedli pořádně představit, je důležité si uvědomit, co je vlastně MacBook Air historicky za počítač. Mezi první počítače, které naši čtenáří ve větším počtu pamatují, patří takzvané PowerBooky a MacBooky. Apple v té době dělil počítače velmi jednoduše. To, co mělo v názvu Power, mělo sloužit profesionálům a to ostatní bylo pro běžné smrtelníky. Dnes se v podstatě z PowerBooků vyvinuly MacBooky Pro a klasické MacBooky bychom mohli označit jako MacBooky Air. Základní MacBook Air je nejlevnější přenosný počítač od Applu a námi testovanou konfiguraci, tedy tu základní, pořídíte za částku 29 990Kč včetně daně.

Historicky i cenově se tedy jedná o ten nejobyčejnější model, který Apple nabízí, určený například pro studenty nebo pro lidi, kteří si chtějí vyřídit pár mailů, podívat se na internet a pustit si nějaký ten film, ale z nějakého důvodu stále preferují Mac před iPadem. Proč to tak zdůrazňuji? Protože je pro mě až nepochopitelné, co tento stroj dokáže. Sám jsem si před časem koupil pravý opak, téměř to nejlepší a nejvýkonnější co Apple nabízí. Sáhl jsem po maximální konfiguraci iMacu 27″ 5K, který jsem osadil následovně: 3,6GHz 10jádrový Intel Core i9 desáté generace, Radeon Pro 5700 XT s 16 GB paměti GDDR6 a 1TB SSD a 128GB RAM. Tento počítač dosahuje v GeekBench testu skóre 1182 bodů na jedno jádro a 9691 bodů na všechna jádra. MacBook Air dosahuje skóre 1718 bodů na jedno jádro a 7531 bodů na všechna jádra!

Reálně to tedy znamená, že pokud jste běžný uživatel a nepotřebujete na nějaké specifické činnosti specifický výkon, můžete si koupit počítač za necelých třicet tisíc, který je téměř stejně výkonný jako počítač, za který byste zaplatili o 150 tisíc víc. Já vím, nemůžu srovnávat cenu iMacu a cenu MacBooku Air, ale co se výkonu týká, pro tentokrát jsem si to dovolil. Applu se podařilo něco, co je zcela mimo mé chápaní, něco neuvěřitelného. Dokázal udělat počítač, který si mohou dovolit koupit miliony lidí a který jim dá téměř neomezený výkon na to, aby jej využili na cokoli chtějí.

Najednou zde máte počítač, který na to sice není přímo určený, ale se kterým si můžete vyrenderovat video stejně rychle jako s tím, který dodnes stál téměř dvě stě tisíc. Máte možnost dělat téměř cokoli bez toho, aniž by vás omezoval výkon. To jediné, co vás od teď omezuje, jste vy. I když se to tak může papírově zdát, pokud vezmete stejné video a necháte jej vyrenderovat ve 4K na zmíněném iMacu a na MacBooku Air, čas renderování bude rozdílný, ovšem poměrně zanedbatelně. Když jsem nechal vyrenderovat 4K video o délce 2:24 minut a velikosti 565MB, na MacBooku Air s M1 to trvalo 2:49 minuty, zatímco iMac to stejné video vyrenderoval za 2:15 minuty. Rrozdíl je tedy 36 vteřin, což věřím, že je skutečně zanedbatelný rozdíl a je až neuvěřitelné, jak rychlý umí MacBook Air být.

MacBook Air je však určen především na takové to běžné používání, které pro mě znamená spouštění nativních aplikací, surfování na internetu, sledování videí a tak dále. Při těchto běžných věcech je odezva systému a aplikací skutečně instatní. Jakmile kliknete na ikonu, aplikace je spuštěna tak, jak to můžete vidět na animaci níže, kterou jsem právě na tomto MacBooku Air M1 nahrál. Okamžité je také odemknutí MacBooku pomocí Touch ID. Jakmile se tohoto tlačítka dotknete a stisknete jej, v ten moment se počítač zapne. Pokud vám na posledních iPhonech přišlo Touch ID bleskurychlé, pak uvidíte, že to jde ještě rychleji.

Když Apple prezentoval tento počítač, ukazoval také rychlost, s jakou se probouzí z režimu spánku. Uspat MacBook lze klasickým zavřením víka a probudit jej můžete také tím, že víko zvednete. Je jedno, jakou rychlostí to uděláte. Nemáte nikdy šanci vidět MacBook se zhasnutým displejem. Jakmile jej otevřete tak, že displej již alespoň trošku vidíte, už svítí. Ano, asi byste dokázali být o milisekundu rychlejší, ale dřív než se vám podaří nachytat MacBook v režimu spánku, tak byste si zničili panty. Probouzení skutečně funguje tak, jak jej Apple před necelým měsícem ukázal světu a řekl bych, že je ještě o podstatný kus rychlejší. Při běžné práci lze říct, že se Mac dostal na úroveň iPhone, kdy opravdu na co kliknete, to okamžitě běží, bez toho, aniž byste museli čekat. Aplikace jsou spuštěné rychleji, než si vůbec rozmyslíte, co v nich chcete dělat.

*Spouštění nativních aplikací na MacBook Air M1

iOS App Store na vašem Macu je zatím zklamání

Jakmile máte procesor M1, máte k dispozici také to, co je ostatním majitelům Macu zapovězeno. Máte přístup do iOS App Store a můžete si stahovat přímo z App Store hry a aplikace pro iPhone a iPad, které je možné normálně spouštět a používat. To zní sice super, ale má to hned dva háčky. Prvním je fakt, že zatím se k aplikacím dostanete pouze přes vyhledávání. V App Store není žádná sekce her a aplikací pro iOS, ale musíte zkrátka pouze vyhledávat a pak se přepnout do zobrazení výsledků pro iOS. To by ještě nebyl nějak zásadní problém.

Fotogalerie iOS app Store M1 app Store iOS mac App Store iOS M1 App store Vstoupit do galerie

Ten nastává při tom, když zkusíte zadat do vyhledávání téměř cokoli z toho, co máte ve vašem iPhone. Drtivá většina aplikací a her totiž prozatím chybí a vy máte pouze velmi omezený výber. Chybí navíc i aplikace od těch největších vývojářů na světě, tedy těch nejpoužívanějších. Další problém je pak v ovládání. Například takové Formule, což je oficiální hra od F1, si prostě nezahrajete. Ať totiž děláte co děláte, hru nejde ovládat a to ani nijak krkolomě třeba trackpadem. Ovládání prostě nefunguje žádné a tak se můžete tak maximálně dívat, jak naráží auto od mantinelu k mantinelu.

Bohužel iOS App Store pro Mac je skutečně zatím v plenkách a automatický převod aplikací Applu příliš nevyšel. I ty, které jsou převedené, totiž často nejde používat kvůli ovládání přizpůsobenému na mobil. Bohužel nefunguje ani Full Screen mód a to ani u aplikací, které jedou bez problémů na iPadu Pro, jenž má vyšší rozlišení, než je displej MacBooku Air a tak není jediný důvod, proč by z logiky věci nemělo být možné tyto aplikace spouštět ve full screenu.

Vydrží déle, než vy

Už minulá generace MacBooků dokázala v praxi vydržet zhruba deset hodin a já osobně bych tyto stroje označoval za notebooky s celodenní výdrží, myšleno samozřejmě pracovní dobu. Apple se však rozhodl, že na to, aby takto mohl počítač označit, potřebuje čas natáhnout na celý den od východu do západu slunce a s novým MacBookem s M1 procesorem se mu to podařilo. Pokud počítač používáte na běžnou kancelářskou práci, nebudete mít problém, aby vám při jasu nastaveném na zhruba 70% a při připojení k internetu přes Wi-Fi vydržel v provozu na jedno nabití baterie zhruba 16 hodin.

Upřímně si nedovedu představit, že byste se setkali se situací, kdy vám jednoduše řečeno dojde šťáva. Ať přemýšlím jak přemýšlím, tak mě nenapadá nikdo a nic, co byste mohli dělat tak dlouho, abyste počítač vybili. Ano, můžete nechat renderovat 1TB video, ovšem i to jsem přesvědčen, že počítač udělá rychleji, než mu dojde baterie a upřímně řečeno, kdo z nás něco takového dělá a obzvlášť pak na místech, kde nemá k dispozici zásuvku. Pokud pak počítač nastavíte tak, aby v režimu spánku nedělal nic, pak vám při používání zhruba 3 hodin denně na poloviční jas vydrží od pondělí do pátku. Tedy nějaké ty přednášky ve škole hravě zvládnete s tím, že budete nabíjet jednou za týden.

Pár drobností navíc

Apple se během prezentace pochlubil mimo jiné tím, že je MacBook Air M1 vybaven trojicí mikrofonů, které dokáží díky pokročilým algoritmům reagovat na okolní ruchy a přenášet pouze váš čistý hlas. Při FaceTime hovoru je skutečně aktuálně jedno, zda voláte z iPhone nebo nového MacBooku. I v případě, že jste v rušné kavárně, bude slyšet volající pouze vás. Co se kamery týká, ta bohužel kvalit FaceTime kamaery iPhonu nedosahuje a i když je o něco lepší než kamera v MacBook Pro 16″, tak je to stále takové, řekl bych, nouzové řešení. Na nějaké streamování a tak podobně zapomeňte. Samozřejmě si s ní zavoláte, ale nebudete mít nějaký wow dojem.

Apple vybavil svůj nejnovější MacBook Air dvojicí thunderbolt portů, které nabízí aktuálně nejvyšší propustnost dat, kterými běžné počítače disponují. Pokud tedy chcete externí disk a nemáte problém investovat do Thunderbolt disku, případně jiného příslušenství s tímto portem, budete s rychlostí přenosu dat nad míru spokojeni. Co mi je trošku záhadou je fakt, že když vše, co vás jen napadne, Apple zbavuje sluchátkového 3,5 mm jack konektoru, tak jej v tomto počítači i nadále nechal. To samozřejmě potěší každého, kdo používá stará dobrá drátová sluchátka, ale milovníci čistého designu se musí smířit s tím, že najdou na obou stranách díry od portů. Trošku nešťastné mi přijde, že Apple dal oba Thunderbolt porty na jednu stranu a sluchátkový konektor na stranu druhou. Přece jen, pokud použijete nějaký hub pro thunderbolt, tak přijdete o oba porty a většina hubů stejně nabízí sluchátkový konektor.

Bavit se o kvalitě displeje MacBooku s Retinou je dle mého názoru zbytečné. Každý jej již viděl a nebo má možnost zajít si k nejbližšímu prodejci a tam si jej prohlédnout na vlastní oči. Co však považuji za neuvěřitelné je fakt, že můžete tento počítač připojit k externímu XDR Apple Pro displeji, což jsme také vyzkoušeli. MacBook Air M1 skutečně dokáže pracovat se 6K displejem od Applu a to v plnohodnotném 6K rozlišení s HDR. Jen tak pro zajímavost – iMac Pro to nedokáže. Ano je na snadě otázka, zda to vůbec někdo někdy využije, ale kdybyste chtěli, prostě můžete. Navíc si dovedu představit lidi, kteří si pořídí MacBook Air s M1 jako stroj do terénu a doma jej jednoduše na tento monitor budou připojovat.

Apple opět změnil svět

MacBook Air s procesorem M1 je potřeba vnímat dvojím způsobem. Výše uvedený text je psaný se zaměřením na nový procesor, který se Applu neuvěřitelným způsobem povedl a stojím si za větou z titulku. Apple skutečně opět změnil svět. Už totiž nebudete muset vysvětlovat svému 15 letému dítěti, že jít na filmovou školu je pro vás problém, protože když chce renderovat videa, potřebuje na to počítač za čtvrt milionu. Už si nebudete sami muset říkat, že upravování fotek na tom „levném“ počítači trvá nějak dlouho. Apple umožnil díky procesoru M1 dělat komukoli cokoli a tak nějak mi konečně připadá, že toto je ten starý známý Apple, který dokáže měnit svět.

Víte, já moc nejsem na ty řeči o rovnoprávnosti, o neomezených možnostech a o tom všem ostatním. Když váš otec nevlastní půlku francouzských supermarketů, do F1 máte skutečně o něco těžší cestu než mladý Lance Stroll. Když se však rozhodnete dělat cokoli, co souvisí s počítači, tak vám díky M1 Apple neomezené možnosti dává. Najednou je jedno, z jaké jste rodiny, jaké máte finanční zázemí. Samozřejmě, počítač stále není pro každého a plně chápu, že dát tři desítky tisíc za počítač je stále spousta peněz, ale ten počítač najednou umí to, co před měsícem uměly počítače, které byly řádově desetkrát dražší. Co se tedy M1 týká, je to neuvěřitelný krok vpřed a doteď nechápu, jak se Applu mohlo něco takového podařit.

Co se MacBooku jako takového týká, ten se nijak mimořádně nezmenil a stále mi připadá, že jsou rámečky okolo displeje příliš velké. Že FaceTime kamera je zastaralá a to i přesto, že je tou nejlepší, jakou dnes v MacBooku najdete. Ovšem víte co? Je mi to tak nějak jedno. Je mi jedno, jak velký je rámeček okolo displeje, když si jej můžu vzít do postele a tam si i v případě, že pár centimetrů ode mně někdo spí vyrenderovat video, upravovat fotky a dělat téměř cokoli, na co jsem do dnes „potřeboval“ iMac. To vše mohu dělat patnáct hodin bez toho, aniž bych potřeboval zásuvku a vím, že ať udělám cokoli, nikoho tím nebudu rušit, protože ventilátor se zkrátka neroztočí. Za mě tedy obrovský palec na horu a Applu za tento stroj patří uznání. Udělal totiž něco, co se jen tak nevidí!

