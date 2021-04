5 tipů a triků v macOS Big Sur 11.3

V pondělí jsme se zcela očekávaně dočkali vydání nových aktualizací jablečných operačních systémů. Apple konkrétně pro širokou veřejnost vydal iOS a iPadOS 14.5, watchOS 7.4, tvOS 14.5 a právě také macOS 11.3 Big Sur. Pokud byste chtěli zjistit, jaké jsou v rámci macOS 11.3 Big Sur ty nejzajímavější novinky, tak není nic jednoduššího, než dočíst tento článek až do konce.

Výstup na stereo HomePody

Pokud máte v domácnosti dva stejné HomePody (mini), tak si je můžete nastavit do stereo režimu. Díky tomu získáte o dost kvalitnější zvuk, jelikož se jeden HomePod bude chovat jako levý a druhý jako pravý. Spuštění přehrávání na stereo páru HomePodů skrze iPhone či iPad není vůbec složité, pokud jste však chtěli stereo HomePody využít jakožto výstupní zařízení na Macu, tak byl postup velice složitý. Dobrou zprávou ale je, že s příchodem macOS 11.3 Big Sur se celý proces zjednodušil a zvládnete ho provést v rámci dvou klepnutí. Pokud se nacházíte v místnosti se stereo HomePody, tak na Macu v horní liště klepněte na ikonu zvuku, a poté zde HomePody vyberte. Popřípadě stačí přejít do  -> Předvolby systému -> Zvuk -> Výstup, kde HomePody vyberte.

Nové emoji

Jak už to tak bývá zvykem, tak se s příchodem nových operačních systémů dočkáváme také nových emoji. Výjimkou v tomto případě nejsou ani nejnovější verze operačních systémů, tedy iOS a iPadOS 14.5 a macOS 11.3. Do všech těchto systémů Apple přidal hned 214 nových emoji. Nově tak můžete využít například emoji homosexuálních párů se srdíčkem, vousatých žen, srdce v ohni, zalepeného srdce, injekční stříkačky bez krve a dalších. Například emoji vousaté ženy disponuje hned několika variantami s různými odstíny pleti a vlasů či vousů. Změn se pak dočkalo také emoji sluchátek, které nyní vypadá jako AirPods Max.

Podpora herních ovladačů

Patříte mezi vášnivé hráče a vlastníte jeden z nových Maců či MacBooků, které zvládnou bez problémů „rozjet“ i ty nejnovější herní pecky? Pokud jste si na tuto otázku odpověděli kladně a sem tam si něco pro odreagování zahrajete, tak pro vás mám skvělou zprávu. S příchodem macOS 11.3 Big Sur totiž Apple na všechny Macy a MacBooky přidal podporu nejnovějších herních ovladačů – konkrétně se jedná o ovladače z Xboxu Series X či Series S, společně s ovladačem Sony DualSense z PlayStationu 5. Vlastníte-li jednu z těchto konzolí, tak si k Macu s macOS 11.3 Big Sur můžete bez problému připojit její ovladač.

Spořič Hello

Je to několik dnů nazpátek, co jsme vás na našem magazínu informovali o tom, že se v rámci macOS 11.3 Big Sur podařilo najít skrytý spořič Hello, který měl být původně k dispozici pouze na zbrusu nové 24″ iMacy s čipem M1. Konkrétně byl tento spořič objeven několik dní před vydáním veřejné verze zmíněného operačního systému, a to v rámci verze Release Candidate. Tento nový a zároveň skrytý spořič se nazývá Hello a referuje na původní Macintosh a iMac. Dobrou zprávou je, že si spořič mohou bez problémů nastavit všichni uživatelé jakéhokoliv jablečného počítače – stačí mít macOS 11.3 a novější. Pokud chcete zjistit, jak spořič přidat, tak klepněte na článek níže.

Seřazení připomínek

Nových funkcí se mimo jiné dočkala také aplikace Připomínky. V případě, že patříte mezi uživatele této skvělé aplikace, která pomáhá nespočtu uživatelům po celém světě, tak byste měli vědět, že jsme se v rámci macOS 11.3 Big Sur dočkali nové možnosti pro seřazení připomínek v seznamu, a to například podle data vytvoření, termínu, priority, názvu, apod. Pokud chcete řazení připomínek změnit, tak se přesuňte do konkrétního seznamu a v horní liště rozklikněte Zobrazení -> Seřadit podle. Mimo to si nově seznam připomínek můžete nechat vytisknout, což se hodí například těm jedincům, kteří si připomínky připevňují na nástěnku. Pro vytisknutí se přesuňte do seznamu a nahoře klepněte na Soubor -> Tisknout…