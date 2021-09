iPhony 13 Pro potvrzují v prvních testech svůj brutální grafický výkon

Na úterní Keynote se Apple netajil tím, že jedním z hlavních vylepšení iPhonů 13 a 13 Pro je výrazné posílení jejich grafického výkonu, který bude patřit mezi ten nejlepší v mobilním světě. A jak nyní první výkonnostní test grafického výkonu ukázal, nelhal. iPhone 13 Pro v něm totiž roznesl na kopytech loňský iPhone 12 Pro, který byl taktéž vnímán jako jeden z graficky nejvýkonnějších smartphonů na světě.

V databázi Geekbench se objevily výsledky testu Metal z iPhonu označovaného jako 14.2, což je interní identifikátor právě řady 13 Pro. V něm získal telefon 14216 bodů, což je o 55 % více než na kolik dosahuje ve stejném testu iPhone 12 Pro. Jeho skóre se totiž pohybuje “jen” kolem 9123 bodů, přičemž už to je velmi dobrý výsledek. Z hlediska grafiky tedy budeme mít co do činění s opravdovou bestií, která nemá v mobilním světě obdoby. Grafický výkon bude skvěle využitelný zejména pro práci s videem, na kterou se Apple u novinek alespoň soudě dle jeho prezentace poměrně výrazně zaměřil.

Bohužel, grafický výkon je zatím to jediné, co lze díky databázi Geekbench u iPhonů 13 Pro potvrdit. Na výsledky měření CPU si budeme muset ještě nějakou chvíli zřejmě počkat, jelikož novináři mají telefony dostat až na úplném konci tohoto týdne. Jelikož však Apple sliboval skokový nárůst i zde, dá se očekávat, že budou výsledky taktéž skvělé a slova Applu o nejrychlejších mobilních čipech na světě se bezezbytku potvrdí.