iPhone 13 Pro (Max) je tu: Apple představil nejprofesionálnější iPhone ve své historii

iPhone 13 Pro (Max) má svou premiéru zdárně za sebou. Apple totiž naplnil veškerá očekávání a světu jej na své první podzimní tiskové konferenci poměrně velkolepě ukázal. Co tedy královská řada jeho smartphonů pro následujících dvanáct měsíců nabízí zajímavého?

iPhone 13 Pro (Max) novinky

Jednou z největších a na první pohled nejviditelnějších novinek iPhonů 13 Pro (Max) je bezesporu poměrně výrazné zmenšení jejich výřezu v displeji oproti předešlým generacím. Toho Apple docílil zmenšení komponent, které se v něm dříve skrývaly, v kombinaci s přesunem horního hovorového reproduktoru z displeje do rámečku telefonu. Díky tomuto upgradu tak budou mít uživatelé k dispozici více zobrazovacího, ale taktéž ovládacího místa při zachování stávajících – tedy 6,1″ a 6,7″ – úhlopříček, což jistě potěší.

Naplnila se rovněž očekávání nasazení nového typu OLED panelu. Apple použil u nových iPhonů konkrétně LTPO panel, který využívá od roku 2019 třeba i u Apple Watch Series 5 a který mu u nich umožňuje provozovat Always-on. Díky této novince se tak iPhony 13 Pro (Max) dočkali po letech spekulací konečně nasazení vyšší obnovovací frekvence displeje. Ta vzrostla z původních 60Hz na dvojnásobek – tedy 120Hz, kterou Apple nazývá jako ProMotion. Super je, že obnovovací frekvence je proměnlivá a bude se měnit podle toho, co na telefonu děláte. Její rozsah se bude pohybovat od 10 do 120 Hz. Díky tomu by tak měl být pohyblivý obsah zobrazovaný na iPhonech zobrazován daleko plynuleji než tomu bylo doposud. Displej totiž dokáže obnovit zobrazovaný obsah za jednu vteřinu 120x a nikoliv 60x. LTPO technologie by měla být zároveň velmi úsporná na energii. Solidně se zlepšil i jas – ten je nyní 1000 nitů, což je o 20 % více než tomu bylo u řady Pro loni.

Malého upgradu se dočkaly i barvy řady Pro. Dorazí v modré, šedé, stříbrné a zlaté, samozřejmě pak s ocelovým rámečkem a skleněnými zády.

iPhone 13 Pro fotoaparát

Na fotoaparátech se Apple i letos extrémně vyřádil. Jejich kvalita je dle jeho slov naprosto ohromující a to v každé situaci. K dispozici je například 77milimetový teleobjektiv s trojnásobným optickým zoomem. Širokoúhlý fotoaparát disponuje světelností 1,5, ultraširokoúhlý pak 1,8 s tím, že začal nově podporovat makro focení, což je opravdu super. Velkého upgradu se dočkal taktéž noční režim, který je daleko kvalitnější než tomu bylo u předešlých generací iPhonů. A pozor, noční režim míří i na teleobjektiv.

Fotky budou samozřejmě výrazně softwarově dotvářeny, o což se postará mimo jiné čtvrtá generace Smart HDR, která „skládá“ výslednou fotku z několika fotek, ze kterých vytahuje vždy to nejlepší a to následně „nasadí“ do celku. Coby součást Smart HDR 4 přichází nová sada filtrů, díky kterému si lze fotky už při snímání naprosto skvěle přizpůsobit. U natáčení videa se pak můžeme stejně jako v případě základních iPhonů 13 těšit na pomyslný portrétní videorežim schopný snadno a rychle přeostřovat z objektu na objekt. U videa nechybí podpora Dolby Vision HDR. Zkrátka a dobře, video i foto výsledky by měly být na naprosto neuvěřitelné úrovni. A to i podle profesionálních filmařů. Ostatně, ještě aby ne. K dispozici bude pro iPhone 12 Pro i ProRes formát videa s podporou 4K 30fps. Telefon zvládá natáčet i editovat ve 4K.

iPhone 13 Pro výkon

Na prezentaci zazněla i celá řada detailů o nové generaci čipsetu, která nový iPhone 13 Pro (Max) pohání. Jedná se konkrétně o procesor Apple A15 Bionic vyrobený vylepšenou 5nm technologií. Ten Apple doplnil GPU s pěti jádry, které by mělo být nejvýkonnější ve smartphonech vůbec. Z hlediska CPU i GPU by měl být telefon o 50 % rychlejší než většina konkurence.

iPhone 13 Pro (Max) výdrž

Velmi zajímavě se jeví i výdrž baterie telefonů, za kterou byl Apple v minulosti poměrně tvrdě kritizován. Přestože jsou letošní modely technologicky opravdu zajímavé a například 120Hz displeje mají vyšší spotřebu než klasické 60Hz panely, výdrž se u iPhonu 13 Pro oproti iPhonu 12 Pro zlepší o 1,5 hodiny a v případě iPhonu 13 Pro Max oproti iPhonu 12 Pro Max dokonce o 2,5 hodiny.

iPhone 13 Pro (Max) cena

Nové iPhony 13 Pro a 13 Pro Max bude Apple prodávat ve 128 GB, 256 GB, 512 GB a 1 TB variantě s tím, že jejich cena začne v USA na 999 dolarech, respektive 1099 dolarech v případě iPhonu 13 Pro Max. K předobjednání budou od pátku, dostupné pak budou od 24. září.