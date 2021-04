Apple začne již brzy oficiálně prodávat HomePod mini u našich dalších sousedů

V záplavě informací ohledně nových Apple produktů vypustil před pár hodinami i poměrně zajímavý detail týkající se prodeje nedávno odhaleného HomePodu mini. Ten totiž zamíří již v červnu na pulty obchodů v dalších třech zemích, přičemž minimálně z jedné z nich budeme těžit velmi slušně i my.

Podle oficiálního vyjádření Applu se již za zhruba dva měsíce začne HomePod mini prodávat oficiálně na Novém Zélandu, v Irsku a především pak v Rakousku, které je jak pro mnoho Čechů, tak i Slováků skvěle dostupné. Díky tomu se proto dají očekávat malé “spanilé jízdy” za levnějšími HomePody do Apple Storu, který se nachází ve Vídni – tedy samozřejmě ve chvíli, kdy to epidemiologická situace dovolí. Kromě Rakouska pak seženete HomePod mini i v Německu – to však už od startu jeho prodejů v loňském roce.

Co se týče ceny, v Rakousku a Irsku bude cenovka nastavena na 99 Euro, na Novém Zélandu pak na 159 Novozélandských dolarů. Spuštěním prodejů v těchto zemích tak Apple rozšíří prodejní síť HomePodů mini již na celkem třináct států, které navíc do konce roku doplní další tři – konkrétně Čína, Mexiko a Taiwan.