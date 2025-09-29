Apple vydal watchOS 26.0.1, visionOS 26.0.1, tvOS 26.0.1 a HomePod OS 26.0.1

Po čerstvém uvedení velkých systémových aktualizací přichází Apple s jejich prvními opravami. Do světa dnes zamířily watchOS 26.0.1, visionOS 26.0.1 a tvOS 26.0.1, přičemž souběžně dorazila i aktualizace softwaru pro HomePod s označením 26.0.1. Kromě těchto updatů jsme se pak dnes dočkali i vydání iOS a iPadOS 26.0.1 a macOS 26.0.1.
Nové verze jsou dostupné standardně přes sekci Aktualizace softwaru v nastavení jednotlivých zařízení. Apple v poznámkách k vydání uvádí, že se soustředí na opravy chyb a důležité bezpečnostní záplaty, což znamená, že nejde o žádné funkční novinky, ale spíše o stabilizační balíček, který má zajistit hladší chod systémů a zvýšit jejich bezpečnost. Jde tedy o klasický „servisní“ update, který se rozhodně vyplatí nainstalovat co nejdříve – ať už používáte Apple Watch, Apple TV, Vision Pro či chytrý reproduktor HomePod.
Mě teda hodinky ukazují aktualizaci na watchOS 26.0.2, Apple Watch ultra2.
Ted aktualizuji AWU 2 take a mam 26.0.2