Zavřít reklamu

Apple vydal watchOS 26.0.1, visionOS 26.0.1, tvOS 26.0.1 a HomePod OS 26.0.1

Vše o Apple
Jiří Filip
2

Po čerstvém uvedení velkých systémových aktualizací přichází Apple s jejich prvními opravami. Do světa dnes zamířily watchOS 26.0.1, visionOS 26.0.1 a tvOS 26.0.1, přičemž souběžně dorazila i aktualizace softwaru pro HomePod s označením 26.0.1. Kromě těchto updatů jsme se pak dnes dočkali i vydání iOS a iPadOS 26.0.1macOS 26.0.1. 

watchOS 26 official 1 watchOS 26 official 1
watchOS 26 official 2 watchOS 26 official 2
watchOS 26 official 3 watchOS 26 official 3
watchOS 26 official 4 watchOS 26 official 4
watchOS 26 official 5 watchOS 26 official 5
watchOS 26 official 6 watchOS 26 official 6
watchOS 26 official 7 watchOS 26 official 7
watchOS 26 official 8 watchOS 26 official 8
watchOS 26 official 9 watchOS 26 official 9
watchOS 26 official 10 watchOS 26 official 10
Vstoupit do galerie

Nové verze jsou dostupné standardně přes sekci Aktualizace softwaru v nastavení jednotlivých zařízení. Apple v poznámkách k vydání uvádí, že se soustředí na opravy chyb a důležité bezpečnostní záplaty, což znamená, že nejde o žádné funkční novinky, ale spíše o stabilizační balíček, který má zajistit hladší chod systémů a zvýšit jejich bezpečnost. Jde tedy o klasický „servisní“ update, který se rozhodně vyplatí nainstalovat co nejdříve – ať už používáte Apple Watch, Apple TV, Vision Pro či chytrý reproduktor HomePod.

tvOS 26 Apple-WWDC25-tvOS-26-hero-250609
Apple WWDC25 tvOS 26 Aerial screen saver 08 250609 Apple-WWDC25-tvOS-26-Aerial-screen-saver-08-250609
Apple WWDC25 tvOS 26 Aerial screen saver 07 250609 Apple-WWDC25-tvOS-26-Aerial-screen-saver-07-250609
Apple WWDC25 tvOS 26 Aerial screen saver 06 250609 Apple-WWDC25-tvOS-26-Aerial-screen-saver-06-250609
Apple WWDC25 tvOS 26 Aerial screen saver 05 250609 Apple-WWDC25-tvOS-26-Aerial-screen-saver-05-250609
Apple WWDC25 tvOS 26 Aerial screen saver 04 250609 Apple-WWDC25-tvOS-26-Aerial-screen-saver-04-250609
Apple WWDC25 tvOS 26 Aerial screen saver 03 250609 Apple-WWDC25-tvOS-26-Aerial-screen-saver-03-250609
Apple WWDC25 tvOS 26 Aerial screen saver 02 250609 Apple-WWDC25-tvOS-26-Aerial-screen-saver-02-250609
Apple WWDC25 tvOS 26 Aerial screen saver 01 250609 Apple-WWDC25-tvOS-26-Aerial-screen-saver-01-250609
Vstoupit do galerie

 

Zdroj
Diskuze

Související



Dnes nejčtenější

Nejčtenější


.