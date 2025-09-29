Vyšel macOS Tahoe 26.0.1, opravuje otravnou chybu u Maců s M3 Ultra

Apple před chvílí uvolnil první opravnou aktualizaci systému macOS Tahoe. Nová verze nese označení 26.0.1 a je dostupná klasicky přes sekci Aktualizace softwaru v Nastavení systému. Podle oficiálních poznámek k vydání se update zaměřuje na poměrně nepříjemnou chybu, která trápila majitele Macu Studio s čipem M3 Ultra. Ti totiž kvůli chybné hardwarové kontrole vůbec nemohli přejít ze systému macOS Sequoia na nový macOS Tahoe – instalace se jim pokaždé předčasně ukončila. S příchodem macOS Tahoe 26.0.1 by ale měl být problém definitivně vyřešen a majitelé nejvýkonnější konfigurace Macu Studio se tak konečně dočkají možnosti přejít na nejnovější verzi systému.
