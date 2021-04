Jak co nejlépe vyfotit velikonoční koledování na smartphone

Letošní Velikonoce sice nebudou stejně jako ty loňské kvůli pandemii koronaviru tak úplně tradiční, to však neznamená, že si je nemůžete alespoň v kruhu nejbližší rodiny užít jako každý rok. Například takové koledování s pomlázkou u vašich drahých poloviček či dětí by rozhodně nemělo už kvůli jejich zdraví po celý další rok chybět. Pokud byste si rádi tyto chvíle zvěčnili například proto, že se bude jednat o první koledování vašich ratolestí, přinášíme pár tipů, jak co nejlépe velikonoční koledování nafotit.

Jak fotit fotografie v pohybu s iPhonem

Nejdůležitější je všeobecně při fotografování čehokoliv světlo. Ujistěte se tedy, že při focení máte dostatek světla, aby mohla být výsledná fotografie kvalitní, a aby byla použitelná. Focení fotografií v pohybu není na iPhonu jinak vůbec žádná věda. Samozřejmě však musíte vlastnit jeden z novějších iPhonů, s pomocí starých zařízení kvalitní fotografie bohužel očekávat nemůžete.

Najděte si dobré místo

Ujistěte se, že při focení nejste příliš blízko pohybujícímu se objektu, či člověku. iPhone by totiž jednoduše nemusel na malou dálku pohyb zaznamenat a výsledná fotografie by byla rozmazaná a nepoužitelná. Dejte si tedy trochu odstup, avšak zase ne zbytečně velký, aby šlo na fotografiích alespoň něco vidět. A za žádnou cenu při fotografování scénu nepřibližujte! Ztratí se tím kvalita fotografie a pokud je to potřeba, tak si fotografii vždy můžete přiblížit přímo v galerii.

Stativ není třeba

Při focení fotografií v akci není třeba použít stativ. Stačí, když budete telefon dobře držet v rukou – navíc, kdo by s sebou na šmigrust nosil stativ, ještě byste ho někde zapomněli.

Uvolnění úložiště

Pokud vlastníte iPhone v velkou kapacitou, tak se s tímto problémem s největší pravděpodobností nesetkáte. Pokud však ale máte nějaký starší iPhone s nízkou kapacitou, tak je nutné, abyste se přesvědčili, že v něm máte místo. Proto si ještě před tím, než se vydáte na šmarování, promažte staré fotografie a videa, aby vám vzniklo dostatek místa na fotografie. Rozhodně totiž nebudete mít na uvolňování paměti čas při focení.

Největší kamarád – sekvence fotografií

Jakmile máte dostatek světla, dobré místo a dostat místa v úložišti, tak už vám stačí znát poslední tip – používejte sekvence fotografií. Používání sekvencí při pořizování fotografií v pohybu dokonce doporučuje i sám Apple ve svých videích. Sekvenci vyfotíte tak, že zapnete aplikaci Fotoaparát a přesunete se do sekce Foto. Vždy, když budete chtít fotit, tak ikonu spouště delší dobu podržte. Při focení se nad ikonou spouště objeví počet snímků, které byly vyfoceny. Poté stačí přejít do aplikace Fotky, rozkliknout si vyfocenou sekvenci a v dolní části obrazovky kliknout na tlačítko Vybrat… Poté si v dolní části obrazovky vyberte fotografii, která se vám líbí nejvíce, a označte ji. Můžete označit i více fotografií. Jakmile budete mít vybráno, tak v pravé horní části obrazovky klikněte na Hotovo. Zobrazí se dvě možnosti – buď zvolíte Ponechat vše a ponechají se i ostatní „neoblíbené“ fotografie, které jste nevybrali, anebo kliknete na Ponechat jen oblíbené, uloží se jen označené fotografie a ostatní se smažou.

Rozhodně si však dejte pozor, abyste tyto výjimečné chvíle nestrávili za obrazovkou vašeho telefonu. Velikonoce by se měly oslavovat stejně jako Vánoce či Silvestr, a to hlavně na vlastní oči. Fotografie sice mohou vyvolat skvělé vzpomínky, ale nejlepší vzpomínky jsou ty, které doopravdy zažijete. Za celou redakci Letem světem Applem vám tedy přejeme krásné Velikonoce a nezapomeňte vyšupat vaše drahé polovičky, ať jsou do konce roku zdravé!