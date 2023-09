iPhone 15 Pro (Max) obsahuje skrytou vychytávku, která vám pomůže lépe fotit při zoomování

Za poslední roky se stalo již jakousi tradicí, že některé zejména softwarové novinky Apple veřejnosti skrze Keynote či tiskovou zprávu neoznámí a jablíčkáři si tak na ně musí přijít sami. Po vydání nových verzí OS či vypuštění nových hardwarových produktů tak začíná pro mnohé z nás několikadenní zábavné hledání skrytých vychytávek, které Apple do systému umístil s cílem jeho využívání alespoň nepatrně usnadnit. Jednu takovou jsem objevil i včera při podvečerní procházce. Konkrétně mluvím o přidání nového „okýnka“ v hledáčku aplikace Fotoaparát u iPhonů 15 Pro (Max), které se spouští při osminásobném a vyšším digitálním zoomu a které má za úkol vám snáze pomoci v orientaci v záběru. Toto „okýnko“ vám totiž vyznačí, na jaké přesně místo se v rámci fotosoustavy, kterou daný snímek zrovna fotíte, skrze zoom zaměřujete. Pro vás je tedy poté snažší telefon nasměrovat tak, abyste do záběru dostali přesně to, co chcete. Při maximálním (tedy 15x či 25x) digitálním zoomu je totiž hledání jednotlivých objektů celkem boj. Apple tedy znovu ukázal, že má cit pro detail.