Před několika dny se na našem magazínu objevil článek, ve kterém jsme se společně podívali na několik aplikací, díky kterým můžete na Macu zobrazit či upravovat fotografie ve formátu RAW. Do formátu RAW umí v dnešní době fotit především zrcadlové fotoaparáty. Málokdo ale ví, že focení do tohoto formátů zvládají i iPhony – tuto možnost ale nenajdete v nativní aplikaci Fotoaparát, a to ani u nejnovějších zařízení. Pokud chcete na iPhonu do formátu RAW fotit, tak je nutné, abyste sáhli po nějaké aplikaci, která tuto možnost zprostředkuje. Pojďme se společně v tomto článku tedy podívat na to, jak můžete na iPhonu do formátu RAW s pomocí aplikace třetí strany fotit.

Jak na iPhonu fotit do RAW

V App Storu existují desítky různých aplikací, které slouží jakožto vylepšené aplikace pro focení. Nutno ale podotknout, že jsou prakticky všechny tyto aplikace placené – některé si můžete pořídit za jednorázový poplatek, jiné zase formou předplatného. Upřímně jsem v App Storu nenašel žádnou aplikaci, která by focení do RAWu uměla zprostředkovat, ale byla zdarma. V tomto případě už je tedy lepší, abyste si zaplatili za komplexní aplikaci určenou pro focení do formátu RAW, než za aplikaci, která umí jen a pouze fotit do RAWu. V tomto případě mohu z vlastní zkušenosti doporučit aplikaci Obscura, kterou jste si dost možná v minulosti z App Storu stáhli zdarma. Jednalo se totiž o speciální akci, o které jsme vás na našem magazínu informovali hned několikrát. V aplikaci Obscura se můžete do focení ve formátu RAW přepnout tak, že se v ovládacím kruhu přesunete na položku Format. Tu poté rozklikněte a z menu, které se zobrazí, vyberte možnost RAW. Poté už můžete z vesela začít do formátu RAW fotit.

Pokud jste si aplikaci Obscura nezakoupili a hledáte ještě nějakou lepší alternativu, tak lze zmínit například Halide. Tato aplikace patří mezi naprostou špičku, co se focení týče. Kromě možnosti focení do RAW se zde nachází nespočet různých dalších funkcí, s jejichž pomocí se můžete stát naprostými profesionály. V případě, že hledáte aplikaci určenou pouze k focení do RAW formátu, tak lze zmínit například RAW+, která je na prvních 100 snímků zdarma, poté si musíte zaplatit plnou verzi.