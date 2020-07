Nejlepší programy, se kterými můžete na Macu pracovat s RAW soubory

Zatímco v minulosti jste pro focení kvalitních snímků potřebovali zrcadlový fotoaparát za několik desítek tisíc korun, tak v dnešní době už to není nutné povinnost. Doba ušla, nejen v případě IT, během posledních několika let opravdu dlouhou cestu. Díky vývoji tedy nemusíme pro focení kvalitních fotografií sahat hluboko do peněženky, ale postačí nám klidně i iPhone. V posledních generacích jablečného telefonu najdete hned několik objektivů, díky kterým můžete fotit v různých formátech, zároveň můžete při využití správné aplikace fotit i do formátu RAW, který je pro provedení pozdějších úprav v postprodukci stěžejní. Pojďme se společně v tomto článku podívat na 6 nejlepších programů, které můžete na vašem Macu využít pro práci a k úpravě RAW souborů.

Software od výrobce

Pokud chcete na vašem Macu upravovat a pracovat s fotografiemi, které pochází ze zrcadlových fotoaparátů, tak vám mohou perfektně posloužit aplikace od samotných výrobců těchto fotoaparátů. Mezi největší výrobce zrcadlových fotoaparátů patří Canon, Nikon a Sony a je nutné podotknout, že všichni tito výrobci mají na operační systém macOS svůj vlastní software, jenž je určený uživatelům právě pro správu fotografií ve formátu RAW, apod. Pokud potřebujete otevřít formát CR2 od Canonu, tak můžete využít software Digital Photo Professional, v případě fotoaparátů od Nikonu Capture NX-D, v případě Sony poté Capture One. Programy od výrobců můžete jednoduše stáhnout pomocí odkazů uvedených níže.

Nikon

Canon

Sony

FujiFilm anebo Silkypix

Olympus

Sigma

Fotky od Applu

Mnoho uživatelů jablečných zařízení si myslí, že nativní aplikace nejsou vůbec propracované, a že jsou spíše k ničemu, než k užitku. Kvůli tomuto mylnému tvrzení si poté uživatelé do Maců a počítačů stahují aplikace třetí strany, které nemusí být ani zdaleka tak dobré, jako ty nativní. V případě, že nepatříte mezi úplné náročné uživatele, anebo pokud nechcete za aplikaci k úpravě RAW platit ani korunu, tak můžete bez problémů využít nativní aplikaci Fotky od Applu. Operační systém macOS umí bez problémů pracovat se soubory RAW, což mohu potvrdit z vlastní zkušenosti. Fotky od Applu tedy neslouží jen k zobrazení všech vašich fotografií – můžete pomocí nich provádět také různé úpravy. Fotky od Applu zvládnou základní úpravy RAW fotografií, zároveň dokáží s přehledem pracovat s obrovskými knihovnami fotografií.

Adobe Lightroom CC

Aplikace od společnosti Adobe zná asi naprosto každý z nás. Pro úpravu fotografií můžete využít Adobe Lightroom, který osobně využívám již několik let já a nemůžu si jej vynachválit – zvláště po aktualizaci na verzi CC, kdy se celá aplikace dočkala výrazných změn a zjednodušení uživatelského rozhraní. V případě Lightroomu je samozřejmě nutné, abyste si pro používání zaplatili předplatné. Využít lze v tomto případě balíčku Fotografie, kdy získáte Photoshop a Lightroom za zvýhodněnou cenu. V Lightroomu máte k dispozici možnosti pro aplikaci filtrů a presetů, nechybí samozřejmě klasické posuvníky pro úpravu expozice, jasu a mnoho dalšího. Na našem sesterském magazínu Jablíčkář.cz si můžete o práci v Adobe Lightroom přečíst více, stačí, abyste klepnuli na tento odkaz.

darktable

Pokud vám nativní aplikace Fotky či aplikace od výrobců nevyhovují a zároveň nechcete za programy určené k úpravě RAW souborů platit, tak nemusíte zoufat. V tomto případě vám naprosto perfektně poslouží darktable. Tato aplikace je mezi uživateli velmi populární, mnoho uživatelů na ni dokonce přešlo z Adobe Lightroom. Kromě perfektních možností pro úpravy vám darktable nabídne také skvělou správu všech vašich fotografií, nechybí ani speciální režim pro tisk, anebo funkce pro jednoduchou změnu metadat. Pokud tedy hledáte aplikaci třetí strany, která je k dispozici zdarma, tak je pro vás darktable to pravé ořechové. Jakmile se s aplikací darktable naučíte pracovat, tak vám mohu garantovat, že si jid rozhodně zamilujete.

RawTherapee

Další skvělou alternativou zdarma je open-source aplikace RawTherapee. Tento program je k dispozici na Windows, macOS a Linux – použít jej tedy můžete klidně zároveň na vašem Macu a počítači s operačním systémem Windows. Jedná se o velmi schopnou aplikaci s nespočtem různých funkcí, kvůli čemuž je ovládání svým způsobem složité, tedy alespoň poté, co aplikaci poprvé spustíte. Nesmíte se ale ovládání leknout – pokud prozkoumávání věnujete alespoň trošku času, tak si můžete být jisti, že si RawTherapee zamilujete. Některé funkce jsou v rámci RawTherapee totožné s funkcemi z ostatních programů, mnoho funkcí však v jiných programech nenajdete a i v tomto případě se je pro správné použití budete muset naučit používat. V rámci RawTherapee můžete používat také vlastní presety, filtry a mnoho dalšího. RawTherappe je komplexní aplikace, která je určená spíše profesionálním uživatelům.

Picktorial

Pokud se pokukujete spíše po prohlížeči RAW souborů, než po jejich editoru, tak se vám bude líbit Picktorial. Tato aplikace je k dispozici pouze na operační systém macOS, stáhnout si můžete verzi zdarma, anebo si můžete zakoupit prémiovou verzi. Oproti zmíněným aplikacím nenabízí příliš možností pro úpravy, na druhou stranu ale nabízí skvělé funkce pro správu všech vašich RAW fotografií. Ve verzi zdarma můžete jednoduše otevřít, zobrazit a exportovat RAW soubory, dále je k dispozici možnost pro rychlý import, seřazení, ohodnocení a také jednoduché zobrazení dvou fotografií s posuvníkem, díky kterého můžete dvě fotografie jednoduše porovnat a vybrat tu nejlepší. Pokud byste si Picktorial oblíbili a chtěli si zpřístupnit i funkce určené k úpravám, tak je nutné sáhnout po prémiové placené verzi aplikace.