iOS 14 přinesl dlouho očekávané vylepšení: Jak na iPhone fotit do 16:9

iOS 14 toho přinesl na iPhony opravdu spoustu nového. Zatímco některé novinky doslova bijí do očí, jelikož ráz systému výrazně změní, jiné jsou drobnějšího charakteru, který však přesto potěší. Do druhé skupiny patří i nové nastavení umožňující přes nativní aplikaci Fotoaparát fotit na všechny iPhony kompatibilní s iOS 14 do 16:9. Tato vychytávka byla přitom dříve dostupná jen pro loňské modely. Jak tedy na iPhone fotit do 16:9?

Fotogalerie zmena formatu 1 zmena formatu 2 zmena formatu 3 zmena formatu 4 +2 Fotek zmena formatu 5 Vstoupit do galerie

Otevřete nativní aplikaci Fotoaparát

Tapněte prstem na šipku směřující vzhůru v horní části displeje

Po rozvinutí přídavné menu fotoaparátu tapněte na prostřední tlačítko „4:3“

Nastavte vámi požadovaný formát – tedy 16:9 (potažmo čtverec, pokud chcete fotit do čtverce)

Pokud chcete přídavné menu skrýt, tapněte znovu na šipku v horní části obrazovky

Jestli jste postupovali správně, hledáček na displeji telefonu se vám již výrazně zvětšil a nyní tedy zobrazuje formát 16:9. V tom budou samozřejmě zachyceny a uloženy i veškeré fotky v aplikaci Fotky. Jakmile vás přestane tento formát bavit, stejným postupem se můžete navrátit zpět na klasické 4:3, do kterého iPhony fotily až doposud – tedy samozřejmě přes nativní aplikaci. Co se pak týče formátu 16:9, ten byl na iPhonech v minulosti dostupný jen přes aplikace třetích stran, které byly mnohdy placené. O to víc přidání této drobné vychytávky potěší. A co vy, do jakého formátu fotíte nejraději?