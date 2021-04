Jak se pomocí iPhone dokonale připravit na Velikonoce

Stejně jako tomu bylo v loňském roce, ani letos nás kvůli pandemii koronaviru nečekají Velikonoce v takovém formátu, na který jsme byli v minulosti zvyklí. To však v žádném případě neznamená, že si je nemůžeme přesto patřičně užít. Když totiž oželíme tradiční navštěvování blízkých za účelem koledy či trestačky, můžeme díky celé řadě „domácích“ zvyků Velikonoce prožít takřka standardní cestou. Pojďme se proto společně podívat na pár tipů, jak se na ně připravit s iPhonem v ruce.

Nalaďte se tapetami

Fotogalerie Clarity tapety iOS 4 Clarity tapety iOS 1 Clarity tapety iOS 6 Clarity tapety iOS 5 +3 Fotek Clarity tapety iOS 3 Clarity tapety iOS 2 Vstoupit do galerie

Chcete si velikonočně vyzdobit displej svého iPhonu? Aplikace Clarity vám zaručí, že vaše tapeta bude nejen velikonoční, ale zaručeně originální. Clarity je sice placenou aplikací, nabízí ale opravdu bohatou knihovnu všech možných tapet, přičemž nové sbírky neustále pravidelně přibývají. Mezi tapetami můžete vyhledávat podle témat, nebo je zkrátka ručně procházet tak dlouho, dokud nenarazíte na tu pravou. Velikonoční motivy se zajíčky, vajíčky a kuřátky pro vás nejsou to pravé, a přesto byste si chtěli na svém iPhonu nastavit jarní tapetu? Není problém – v Clarity najdete třeba zelené louky, rozkvetlé sakury, nebo třeba rozkvetlé tulipány.

Aplikaci Clarity stáhnete bezplatně zde.

Zabavte se roztomilou hrou

Fotogalerie Easter Sweeper iOS 1 Easter Sweeper iOS 2 Easter Sweeper iOS 3 Easter Sweeper iOS 4 +2 Fotek Easter Sweeper iOS 5 Vstoupit do galerie

Pokud patříte mezi ty, kteří se čokoládových figurek, barevných vajíček, kuřátek a zajíčků nemohou nabažit, určitě vás potěší hra Easter Sweeper: Match 3 Games. Podobně jako v kultovní Candy Crush Saga a podobných hrách bude v Easter Sweeper vaším úkolem dávat dohromady stejné symboly a získávat body, zlatá velikonoční vajíčka a další odměny. Spolu s tím, jak se budete posouvat dále do vyšších a vyšších úrovní hry, bude samozřejmě také stoupat náročnost hry. Výhodou ale je, že ve hře nemůžete ztratit žádné životy – hrajete zkrátka tak dlouho, jak vás to bude bavit.

Hru Easter Sweeeper: Match 3 Games stáhnete bezplatně zde.

Upleťte pomlázku

Co by to bylo za Velikonoce bez pořádné pomlázky, kterou můžete legálně ztrestat svou drahou polovičku za její celoroční prohřešky, ale zaobalit to tak, že je toto „násilí“ vlastně pro ní prospěšné. Opřít se při jejím pletení dá například o videa na YouTube. Jeden z nejpovedenějších tutoriálů můžete omrknout pod tímto odstavcem.

Připravte tradiční velikonoční pochoutky

Fotogalerie Online kucharka iOS 1 Online kucharka iOS 2 Online kucharka iOS 3 Online kucharka iOS 4 Vstoupit do galerie

Česká, chytrá, obsáhlá, užitečná – taková je iOS aplikace Online kuchařka. Najdete v ní nejen ty nejlepší recepty na mazanec, beránka nebo třeba nádivku, ale také recepty pro spoustu dalších příležitostí. Kromě nabídky receptů umožňuje aplikace sestavení nákupního seznamu, sdílení vybraných receptů, přidání receptů do seznamu oblíbených nebo třeba procházení jednotlivých kategorií s recepty. Aplikace je zcela bezplatná a bez reklam, a kromě tradičních receptů v ní najdete také speciality pro grilování, jídla pro diabetiky a spoustu dalšího. Pokud vám Online kuchařka z jakéhokoliv důvodu nebude vyhovovat, můžete vyzkoušet Apetit sezónní recepty.

Aplikaci Online kuchařka stáhnete bezplatně zde.

Zvěčněte se

Fotogalerie Easter Photo Collage Editor iOS 1 Easter Photo Collage Editor iOS 2 Easter Photo Collage Editor iOS 3 Easter Photo Collage Editor iOS 4 +2 Fotek Easter Photo Collage Editor iOS 5 Vstoupit do galerie

Aplikace Easter Photo Frames Collage opravdu není pro každého. Pokud si ale libujete v pestrobarevných velikonočních motivech, a chtěli byste jimi vyšperkovat své fotografie – ať už vážně, nebo s nadsázkou – určitě byste po této aplikaci měli sáhnout. Jak název napovídá, umožňuje aplikace Easter Photo Frames Collage přidání velikonočně laděných rámečků a dalších doplňků k vašim fotografiím. Užijte si samolepky, rámečky a velikonoční obrázky – jen nezapomeňte pečlivě zvážit, které ze svých přátel a blízkých se rozhodnete obšťastnit vlastnoručně vytvořenými velikonočními kolážemi.

Aplikaci Easter Photo Frames Collage stáhnete bezplatně zde.