Fotograf vyřešil nedostatek práce kreativně, pořádá focení přes FaceTime

Jednou z oblastí podnikání, která byla výrazně zasažena koronavirovou pandemií, je fotografování. Kvůli bezpečnostním opatřením není v současné době možné, aby zákazníci navštěvovali fotoateliéry. Britský fotograf Tim Dunk ale přišel na inovativní způsob, jak tuto nepříjemnou situaci vyřešit – rozhodl se své portréty fotit na dálku prostřednictvím aplikace FaceTime.

Tim Dunk se před vypuknutím pandemie COVID-19 živil hlavně jako svatební fotograf, proto mu zákaz hromadných akcí a s ním spojený odklad svateb udělal opravdu výraznou čáru přes rozpočet. Snímkům, pořízeným klasickou zrcadlovkou, se pochopitelně FaceTime fotografie nemohou nikdy vyrovnat. Zejména nejnovější iPhony jsou ale vybavené opravdu schopnými fotoaparáty, a když si uvědomíme, jaká kouzla s nimi jdou dělat, nezní už myšlenka takového způsobu focení úplně nesmyslně. Tim Dunk si navíc coby profesionální fotograf umí skvěle poradit se světlem a dalšími parametry, které jsou pro dokonalou fotografii nezbytné. Svým klientům dokáže na dálku pomoci s nalezením nejvhodnějšího místa pro focení u nich doma, naviguje je do ideální pozice v co nejlepším osvětlení a podá jim další nezbytné instrukce, aby se snímky skutečně povedly.

Podle Dunkových slov se dá na kvalitním osvětlení v prostředí domova skvěle pracovat například s pomocí závěsů a žaluzií. Běžný provoz v domácnosti zase dodá snímkům originální živou energii. Dunk zároveň svým klientům připomíná, že dokonalá technická kvalita není to, co od domácích snímků měli čekat, zato ale fotografie nebudou ochuzeny o jedinečný příběh a neopakovatelnou atmosféru. V tuto chvíli již „karanténní focení“ prostřednictvím FaceTime absolvovalo s Timem Dunkem padesát jeho klientů. Výhodou „focení na dálku“ je i to, že Dunkovy služby mohou využít lidé prakticky po celém světě – pokud byste i vy měli chuť na netradiční focení, můžete si ho objednat zde – vyjde vás v přepočtu zhruba na 1200 korun. Focení zabere zhruba třicet minut, 25 % procent z poplatku poputuje na konto potravinové banky.