Fotograf přišel v době koronavirové karantény na způsob, jak může i on pracovat z domova

Stále se šířící koronavirus zkomplikoval život takřka všem a způsobil dosud nevídaný sled drastických opatření, která nemají obdoby. Spousta lidí je tak nucena pobývat v místě bydliště, pracovat z domova a co nejméně chodit mezi společnost, což může být při vykonávání řady profesí nanejvýš omezující faktor. Naštěstí jsou však lidé poměrně vynalézavá stvoření, která si i při největší krizi nějakým způsobem vždy poradí. Nejinak je tomu i u fotografů, kteří kvůli svému živobytí museli sáhnout po neortodoxních metodách, umožňujících fotit klienty de facto online.

Fotogalerie Alession photos 1 Alession photos 2 Alession photos 3 Alession photos 4 +3 Fotek Alession photos 5 Alession photos 6 Vstoupit do galerie

Zatímco ještě před pár týdny by si téměř nikdo neuměl představit, že by se drtivá většina zaměstnanců uchýlila k práci z domu, nyní se tato odvážná myšlenka kvůli karanténním opatřením stává každodenní realitou. Online však nepracují pouze kancelářští pracovníci, nýbrž i nejrůznější kreativní profese, kam spadají například fotografové. Ač by se mohl zdát koncept „focení na dálku“ nereálný, pár zkušených hlav z oboru přišlo s poměrně unikátním nápadem, jak takřka bez omezení vykonávat svou práci jen pomocí internetu a bez nutnosti mezilidského kontaktu. Jedním z nich je i profesionální fotograf Alessio Albi, který pro časopis Condé Nast pořizuje snímky modelek po celém světě. Jelikož momentálně pobývá v Itálii, tedy nejvíce zasažené zemi v Evropě, rozhodl se využít FaceTime a své klienty fotografovat přes videohovor.

„Vždy jsem měl potřebu tvořit, a to již od roku 2011, kdy jsem poprvé začal s fotografováním. Zároveň bych však chtěl zdůraznit, že i v těchto těžkých časech je lidská komunikace nezbytná, a proto bych rád tento čas využil k tomu, abych se nadále věnoval své práci a se svými klienty mluvil online,“ vyjádřil se Alessio. Sice je nutné zmínit, že webová kamera je s profesionálním vybavením takřka neporovnatelná, ale jak se říká, dobří fotografové dokáží vykouzlit obstojný snímek pomocí téměř čehokoliv. Rozhodně se však jedná o kreativní přístup a je dobře, že podobné profese se nenechaly nenadálými ztíženými podmínkami zastrašit. Uvidíme, s čím Alessio a další ještě přijdou.