Jak Steve Jobs přesvědčil šéfa Amazonu, že iTunes zabije část jeho byznysu

Apple představil iTunes pro Windows v říjnu 2003 a Steve Jobs jej měl jako jasného zabijáka fyzických nosičů. CD tehdy vládla světu a Amazon byl jedním z jejich největších distributorů. Když tedy přednesl Steve Jobs Jeffu Bezosovi, generálnímu řediteli Amazonu, větu, že iTunes zabijí prodej CD, nechtělo se mu úplně věřit.

Aplikace iTunes byla tehdy dostupná jen pro platformu Mac OS X a byla nutná k synchronizaci iPodů s počítačem. Na Windows sice existovala jeho alternativa MusicMatch, ale Apple chtěl poskytnout maximální uživatelský zážitek i uživatelům PC. Neznamenalo to však jen odladit aplikaci, ale také vyjednat nové dohody s hudebními vydavatelstvími. iTunes totiž nebyl jen synchronizační nástroj, ale i velká prodejní galerie celosvětové hudby.

Jobsova historka z představení iTunes pro Windows Jeffu Bezosovi vychází z nové knihy s názvem Working Backwards: Insights, Stories, and Secrets from Inside Amazon. Napsali ji zaměstnanci Amazonu Colin Bryar a Bill Carr, kteří byli jeho zaměstnanci od konce 90. let. V knize autoři vyprávějí i o setkání z podzimu 2003, na kterém byl spolu s Bezosem přítomen právě i Steve Jobs: „Jobs a další zaměstnanec společnosti Apple nás pozdravili a poté nás zavedli do konferenční místnosti s PC s Windows a dvěma talíři sushi. Uskutečnili jsme neformální diskusi o stavu hudebního průmyslu, a poté se Jobs pustil do skutečného účelu schůzky. Oznámil, že Apple právě dokončil vývoj své první aplikace pro Windows. S klidem a sebevědomím jemu vlastnímu nám řekl, že i když to byl první pokus, kdy společnosti Apple vytváří něco pro Windows, je to vůbec ta nejlepší aplikace pro tuto platformu, jaká byla kdy napsána.“

Bezos po této schůzce pochopil, že se může snadno stát, že prodej fyzických produktů skutečně jednou skončí. Nedlouho poté proto spustil čtečky knih Kindle, stejně jako investoval nemalé finanční prostředky do svého cloudu a podnikl další kroky, které snížily jeho závislost na fyzických médiích. Dnes však víme, že to nebylo iTunes, co stálo za úpadkem fyzických nosičů, ale streamovací služby. Je ale pravdou, že právě iTunes stálo na začátku této cesty, a to díky on-line distribuci obsahu. Ostatně streamovací služba Apple Music byla jeden čas jeho pevnou součástí.