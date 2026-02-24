Steve Jobs by dnes oslavil 71. narozeniny. Takto na něj vzpomněl Tim Cook

Fanouškovský svět Applu si dnes připomíná poměrně smutné výročí. Steve Jobs by oslavil 71 let, a i když to zní jako klišé, stačí se jen podívat kolem sebe na iPhony, Macy, iPady a hned je jasné, že jeho vliv na svět technologií je stále živý a hmatatelný.
Jobs spolu se Stevem Wozniakem v roce 1976 založili Apple Computer Company, aby dali světu první Apple I. O pár let později přišel Apple II, který nejenže změnil osobní počítače, ale stal se základem, na němž Apple stavěl svou budoucnost. Jobs měl nesporný talent vidět to, co ostatní ještě netušili, že budou potřebovat. A v roce 1984 to demonstroval Macintoshem coby počítačem s grafickým rozhraním, které dnes považujeme za samozřejmost. A kdo by mohl zapomenout na legendární reklamu „1984“ od Ridleyho Scotta, která se stala ikonou nejen marketingu, ale celé počítačové kultury?
Jobs však nebyl jen génius produktového designu. Byl také člověk, jehož vztahy uvnitř firmy byly komplikované a někdy až dramatické. Odchod v roce 1985 vedl ke vzniku NeXT, firmy, která sice nikdy nebyla komerčním trhákem, ale dala Apple technologický základ pro návrat. Když Apple v roce 1997 NeXT odkoupil, Jobs se vrátil a firma začala psát svou druhou kapitolu. iMac, iPod, iPhone coby produkty, které nejenže zachránily Apple, ale změnily způsob, jakým používáme elektroniku každý den. A s nimi přišel i nový název, Apple Inc., protože firma už nebyla jen počítačová, ale stala se lídrem spotřební elektroniky.
Jobs zůstal u řízení až do své smrti v roce 2011, ale jeho odkaz je všude kolem nás. Každý nový iPhone, iPad či Mac nese jeho otisk – nejen technický, ale i přístup k designu, jednoduchosti a propojení technologie s každodenním životem uživatele. Tim Cook dnes na X připomněl, že Jobsova vize je stále živá a Apple díky ní kráčí vlastní cestou, často jinou než konkurence, a přitom stále inspirativní.
Steve was an incredible leader, innovator, and friend whose world-changing ideas moved all of us forward.
Celebrating his remarkable life and legacy today, on his birthday. pic.twitter.com/ajHO2aVVlT
— Tim Cook (@tim_cook) February 24, 2026
Připomínka jeho narozenin tedy není jen vzpomínkou na zakladatele firmy. Je to také připomenutí, že Jobsova schopnost vidět dál, spojovat technologii s kulturou a dělat z produktů něco víc než jen nástroje, stále formuje svět, ve kterém žijeme a zřejmě ještě dlouho formovat bude.