Když reportérka předběhla budoucnost: Jak Steve Jobs čelil otázce o iPhonu v roce 2006

V roce 2006, pouhý rok předtím, než Apple představil svůj revoluční iPhone, se Steve Jobs objevil v rozhovoru, který dnes můžeme označit za prorocký. Jedna z reportérek, zřejmě neúmyslně, vyslovila otázku, která měla potenciál Jobsovu vizi odhalit předčasně: „Kdy vyjde nový iPhone?“ Tato chvíle se stala jedním z těch vzácných okamžiků, kdy se budoucnost téměř prozradila – ovšem ne bez typické Jobsovy obratnosti.

Reporter mentions „iPhone“ to Steve Jobs before it was even a thing, 2006 pic.twitter.com/4nEx3Hn7WS

— Historic Vids (@historyinmemes) November 16, 2024