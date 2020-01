Nejbohatšímu muži světa hackli iPhone X, dostali se v něm k fotkám i zprávám

Včera jsme vás informovali o tom, že nejbohatšímu muži světa Jeffu Bezosovi zřejmě v roce 2018 hacknula Saúdská Arábie jeho mobilní telefon (proč se to stalo se dočtete zde), ze kterého následně získala obrovské množství kompromitujících materiálů, jenž se poté objevily v amerických bulvárních plátcích. Dnes pak médii proběhly další detaily o celé kauze, které odpovídají na celou řadu otázek.

Suverénně nejzajímavější novinkou týkající se kauze Jeffa Bezose je model mobilního telefonu, který byl hacknut. Vzhledem k tomu, že měl být útok proveden skrze škodlivý soubor odeslaný přes WhatsApp se obecně předpokládalo, že vlastnil majitel Amazonu telefon s Androidem, který je na podobná napadení náchylnější než iPhone. Pravda je však taková, že hacknutý byl iPhone – konkrétně iPhone X. Jeho zabezpečení se sice obecně považuje za několikanásobně lepší než to, co nabízí Androidy, avšak ani to nakonec na saúdskoarabské softwary dle všeho nestačilo.

Velmi nenápadný útok

Zavirovaný soubor, který Jeff Bezos obdržel na WhatsApp od saúdskoarabského korunního prince, měl být dle dostupných informací ve formátu .mp4 a velký jen 4,4 MB. V tuto chvíli není stále jasné, zda se jednalo o nějaký známý vir či byl software vytvořen přímo Saúdskou Arábií, nicméně jeho odhalení bylo pro Bezose dle forenzních expertů velmi složité. Projevoval se totiž de facto jen tak, že zvýšil objem spotřebovaných mobilních dat z kB na MB (konkrétně z průměrně 430 kB na 126 MB). Pokud má tedy Jeff tarif s neomezenými daty, což je velmi pravděpodobné, jen těžko si mohl zvýšené spotřeby všimnout.

Přes mobilní data měly být do Saúdské Arábie odesílány ty nejsoukromější data v telefonu v čele se zprávami či fotografiemi. K těmto věcem měl mít totiž virus plný přístup a tudíž s nimi mohl nakládat zcela dle své libosti. Spekuluje se též nad tím, zda nemohl být Bezos sledován skrze GPS svého telefonu. Tato skutečnost nicméně zatím potvrzena nebyla.

Dá se očekávat, že v následujících dnech na povrch vyplují další detaily ohledně hackerského útoku na Bezose. Jedná se totiž o skutečně zajímavou kauzu, která tu dlouho nebyla. Pro běžné uživatele je pozitivní, že by z ní mohli teoreticky těžit i oni, jelikož prověření útoku velmi pravděpodobně odhalí slabiny v iOS, které bude následně moci Apple opravit v aktualizacích.