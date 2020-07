Fotoaparát iPhonu 11 Pro mohl vypadat úplně jinak. Podívejte se, jak

Když loni jablečná společnost odhalila fotoaparát iPhonu 11 Pro, design se stal okamžitě terčem posměšků a vtipných narážek, které často souvisely právě s oblou čtvercovitou strukturou, kde se také nachází tři velké objektivy. Přesto se však design jako tradičně Applu vydařil a kvalita samotného focení hravě předčila konkurenci. Přesto to podle nejnovějšího patentu vypadá, že vše mohlo být úplně jinak a společnost aktivně zvažovala využití zcela jiného konceptu, který by byl tomu stávajícímu sice podobný, ale pracoval s několika variantami.

Fotogalerie iPhone 11 Pro 1 iPhone 11 Pro 2 iPhone 11 Pro 3 iPhone 11 Pro 4 +4 Fotek iPhone 11 Pro 5 iPhone 11 Pro 6 iPhone 11 Pro 7 Vstoupit do galerie

Ačkoliv Apple poslední dobou zavaluje regulační úřad jedním patentem za druhým a většina z nich se týká výhradně potenciálních zařízení budoucnosti, nyní tu máme jedno překvapení v podobě fotoaparátu iPhonu 11 Pro, který mohl vypadat úplně jinak než jsme zvyklí. Těsně po oznámení nové generace během loňského roku si totiž jablečná společnost nechala patentovat rovnou několik variant kamery, které se liší nejen tvarem objektivů, ale i jejich rozmístěním. Dalo by se sice argumentovat tím, že tehdejší patent mohl být zamýšlen pro další iPhone, celkový design telefonu tomu přímo neodpovídá a je více než pravděpodobně, že se jednalo právě o model iPhone 11 Pro. Samotný patent pak explicitně zmiňuje, že se jedná výhradně o vzhled a rozmístění tří objektivů nemá mít na funkčnost jakýkoliv vliv.

Zatímco první varianta zvažuje využití dvou kulatých objektivů a jednoho čtvercového, druhá pojednává spíše o celkově kulaté struktuře, která by se sice na první pohled podobala stávajícímu oblému designu, ale nabízela by estetičtější vzezření. Jak to tak vypadá, záměr Applu pravděpodobně tkvěl v experimentování s rozmístěným objektivů a především jejich vlivu na celkový design telefonu. Proč přesně se společnost nakonec rozhodla zvolit stávající finální verzi je otázkou, nicméně jak je vidět, tým designérů využil všechny dostupné možnosti a náležitě si pohrál s každou z nich. Ostatně, na to jak mohl fotoaparát u iPhonu 11 Pro se podívejte sami. O vyloženě špatnou volbu by se sice nejednalo, ale nakonec můžeme být rádi, že se Apple držel spíše konzervativnějšího přístupu.