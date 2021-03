eSIM čeká celosvětový rozmach. Lví podíl na tom má Apple

Jak to vypadá, popularita eSIM je stále na vzestupu. Možná můžeme s nadsázkou říct, že fyzické SIM karty časem zcela ztratí smysl. Na každý pád dle studie Juniper Research je momentálně v provozu 1,2 miliardy eSIM karet. Toto číslo není ani zdaleka konečné a do roku 2025 by jich mohlo být až 3,4 miliardy, což znamená nárůst o velmi slušných 180 %. Má se tak stát převážně díky společnostem Apple a Google.

V příštích letech se očekává enormní zájem o spotřební elektroniku, která bude dle analytických předpokladů mít podíl v aktivních eSIM ve výši 94 %. Zbytek těchto „modulů“ bude aktivních v průmyslovém a veřejném sektoru. Přestože v případě eSIM mají poslední slovo operátoři, jsou produkty od Applu a Googlu, alespoň podle analytiků, hnací silou pro přijímání standardu eSIM. Tato analytická zpráva mimochodem vybízí technologické společnosti, aby vyvinuly na operátory kvůli přijetí eSIM tlak, což by mohlo pomoct k urychlení standardizace. Nutno říct, že Apple je v tomto směru jakýmsi průkopníkem, který s touto technologií počítal již u svých Apple Watch Series 3. Apple eSIM „požene“ dopředu, jak se zdá, i svou aktualizací iOS 14.5, která by měla přijít s podporou pro duální 5G pásmo využívající fyzickou SIM kartu i čip eSIM, což bylo prozatím možné jen v Číně. A co vy, používáte ve svých iPhonech eSIM?