Zjišťovali jsme se u českých operátorů, jak to vypadá s podporou eSIM u Apple Watch

Ačkoliv se to může zdát skoro až k nevíře, od představení prvních Apple Watch s podporou eSIM uplynuly již více než tři roky. Svou premiéru si totiž tato technologie odbyla u Apple Watch Series 3 na podzim 2017 na Keynote, která světu přinesla například i iPhone X či nikdy nevydanou bezdrátovou nabíječku AirPower. Ani po více než třech letech od představení si však v České a Slovenské republice výhody eSIM u hodinek nemůžeme užít, jelikož tuzemští operátoři její podporu zatím nenabízí. Čím dál většímu počtu zdejších jablíčkářů však už začíná pomalu docházet trpělivost a operátory, ale i nás bombardují dotazy na dostupnost. Proto jsme se nyní rozhodli po pár měsících opět tisková oddělení T-Mobile, O2 a Vodafone kontaktovat a zeptat se jich, zda zaznamenali v zavádění eSIM na českém území nějaký posun.

Přestože jsme doufali, že se na začátku roku 2021 dočkáme odpovědí o něco konkrétnějších, než na které jsme byli zvyklí z minulosti, opak je pravdou. Všichni tři velcí tuzemští operátoři totiž opakují již čtvrtým rokem to samé – tedy že o zavedení pracují či o něm přemýšlí. Přesné termíny ale bohužel k dispozici neposkytl ani jeden z nich, byť minimálně odpověď Vodafone, kterou si můžete přečíst níže, vypadá poměrně nadějně. Vyjádření tiskových oddělení operátorů si můžete přečíst níže:

T-Mobile

„V případě Apple Watch není podpora eSIM tak jednoduchá jako u jiných zařízení, kde eSIM standardně nabízíme. V případě Apple Watch se jedná o zásadní zásah do síťové technologie. Například autentizace a dostupnost Apple Watch pod stejným číslem jako má uživatel v telefonu. Takové „rozdvojení telefonního čísla“ jde totiž v zásadě proti GSM standardům unikátnosti identity každého účastnického zařízení. Uvedení do prodeje je také spojeno s certifikací výrobcem, která je rovněž velmi komplexní. Ve finále je tak Apple tím, kdo rozhoduje o uvedení hodinek a zpřístupnění této funkcionality pro zákazníky.

Zákazníkům, kteří si hodinky s podporou eSIM již v okolních zemích zakoupili, doporučujeme vyčkat. Až bude funkce dostupná na českém trhu, budou ji moci také využívat. Zároveň nedoporučujeme kvůli možným problémům s kompatibilitou objednávat hodinky ze Spojených států nebo Asie.“

O2

„O implementaci eSIM pro Apple Watch přemýšlíme a v tuto chvíli zvažujeme všechny dostupné možnosti.“

Vodafone

„Na podpoře Apple Watch pracujeme, ale v tuto chvíli ještě nemůžeme sdělit termín nasazení.“

Kromě nejasných odpovědí od všech tuzemských operátorů nás může mírně znepokojovat také fakt, že možnost podpory eSIM u jednoho z nich nemusí ještě nutně znamenat, že bude tato technologie zpřístupněna běžným uživatelům. Pravidla Applu pro provozování eSIM jsou totiž poměrně tvrdá a stojí v nich například to, že pro zprovoznění eSIM u Watch v dané zemi je potřeba, aby podporu nabízeli minimálně dva tamní operátoři, není-li v zemi výrazná převaha jednoho nad zbytkem. O velké převaze jednoho z českých operátorů nad zbylými dva se však tak úplně hovořit nedá, což by mohl být ve výsledku pro rychlé zavedení vcelku problém. Na druhou stranu není samozřejmě vyloučeno, že se nemůže Apple rozhodnout pro výjimku například s ohledem na lidnatost dané země, sílu trhu a tak podobně. Spekulovat nad všemi těmito věcmi je ale zatím ve výsledku zcela zbytečné. A co vy, potěšila by vás podpora na našem území?