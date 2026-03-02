Apple přešel v první zemi u iPhonů definitivně na eSIM

Apple dnes představil nový iPhone 17e a spolu s ním udělal krok, který už nepůsobí jako experiment, ale jako definitivní směr. Model iPhonu 17e určený pro americký trh totiž nemá fyzický slot na SIM kartu, což ve výsledku znamená, že USA s příchodem celé řady iPhone 17 definitivně přechází na eSIM.
Nejde o úplnou novinku. Apple začal s odstraňováním SIM slotu v USA už u starších generací, ale nyní je tento přístup sjednocen napříč celou řadou. Pokud si tedy zákazník koupí iPhone 17e v USA, fyzickou SIM kartu do něj jednoduše nevloží. Tento krok samozřejmě přináší celou řadu benefitů. Konstrukce je jednodušší a do šasi iPhonu se vejdou komponenty jiné nebo větší, než u modelů s fyzickou SIM. Narážím úmyslně na situaci s iPhone 17 Pro, který se v USA prodává. Řada Pro totiž dostala díky absenci fyzické SIM vyšší kapacitu baterie, což je pro uživatele win-win situace.
Jestli se podobného sjednocení dočkáme i u nás je prozatím otázkou. Vše ale nasvědčuje tomu, že Apple má v úmyslu se fyzických „simek“ pomalu ale jistě zbavovat. Některé zdroje přitom tvrdí, že bychom se prvních odstranění slotů pro fyzickou SIM mimo USA měli dočkat už letos. Zda se tak stane či nikoliv ale ukáže až září, kdy nová generace iPhonů dorazí.