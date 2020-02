iPhone SE 2 a podpora eSIM: Lze ji očekávat?

Příchod iPhonu 9, který je mezi uživateli znám spíše pod názvem iPhone SE 2, je na spadnutí. Apple by jej totiž měl světu představit již zhruba na měsíc na své první letošní Keynote. Naprostá většina jeho technických specifikací je sice díky únikům již pěkných pár týdnů známá, pár detailů je však i nadále zahaleno tajemstvími. Mezi ně patří třeba i podpora eSIM, díky které by bylo možné v iPhonu 9 využívat hned dvě telefonní čísla, jako tomu je nyní u všech iPhonů z leto 2018 a 2019. Když se však na iPhone 9 podíváme tou správnou optikou, i na otázku ohledně eSIM získáme vcelku jednoduše odpověď.

iPhone 9 označují mnozí jablíčkáři jako iPhone SE 2 kvůli tomu, že má de facto kopírovat koncept původního iPhonu SE. Ten se v březnu 2016 představil jakožto telefon se starým designem a novým hardwarem, který se víceméně shodoval s tehdejšími vlajkovými loďmi v podobě iPhonů 6s a 6s Plus. Od těch převzal jak procesor A9 spolu s 2 GB RAM pamětí, tak Touch ID 2. generace či dokonce fotoaparát. S trochou nadsázky by se tak dalo říci, že od svého většího kolegy převzal iPhone SE vše důležité a odlišoval se od něj víceméně jen velikostí, tvarem a absencí podpory 3D Touch. A jelikož má být v tomto směru iPhone 9 víceméně stejný, jelikož má přebrat od nových iPhonů naprostou většinu jejich hlavních hardwarových specifikací, je více než pravděpodobné, že se naučí pracovat i s eSIM.

Podpora eSIM u iPhonu 9 je vysoce pravděpodobná i kvůli tomu, že jedním z nejdůležitějších trhů je pro Apple dlouhodobě ten čínský. A právě na tom se těší obecně smartphony, které podporují dvě SIM v jakékoliv formě obrovské popularitě, která zřejmě Apple před lety přinutila k nasazení této novinky do iPhonů XS a XR. Kdyby tedy kalifornský gigant podporu eSIM iPhonu 9 nevnukl, zavřel by si tím minimálně na čínském trhu vrátka a na dalších mnoha trzích by zaručeně snížil o svou novinku zájem.

Třetím důvodem, proč Apple u iPhonu 9 podporu eSIM nabídne, je jeho snaha své telefony co nejvíce sjednotit a to napříč celou svou nabídkou. Tento trend započal už v roce 2018 a v loňském roce jej u iPhonu 11 a 11 Pro ještě povýšil. Z renderů iPhonu 9 je navíc jasné, že v tom hodlá pokračovat i letos, jelikož minimálně tento model má dostat záda se designem, který nabízí právě iPhony 11 a 11 Pro. A jelikož sjednocování neprobíhá jen v rámci designu, ale i funkcí (skvělým příkladem může být usmrcení 3D Touch a jeho nahrazení Haptic Touch u loňských iPhonů – pozn. red.), dá se předpokládat, že se u novinky na eSIM nezapomene.