eSIM jako nejméně viditelná revoluce na iPhone za poslední roky? Za mě určitě!

Časy, kdy bylo ke zprovoznění telefonu třeba vložit fyzickou SIM kartu, se začínají pomalu vzdalovat. Čím dál tím víc výrobců totiž vsází v posledních letech na eSIM, které jsou sice zatím v naprosté většině případů „jen“ alternativou ke klasickým SIM kartám, nicméně vzhledem k tomu, o jak příjemné řešení se jedná, je víceméně jasné, že v blízké budoucnosti klasické plastové SIM zcela vytlačí. A já myslím, že je nejvyšší čas. eSIM jsou totiž opravdu skvělou vychytávkou a v mých očích jednou z dalších technologických revolucí, byť nejméně viditelnou.

Apple nasadil eSIM do iPhonů poprvé v roce 2018 coby součást modelů XR a XS. Tehdy se však jednalo o relativně novou technologii, jejíž potenciál nebyl logicky tak rozvinut. Postupem času, jak se technologický svět na eSIM zaměřoval víc a zároveň jak výrobci telefonů zlepšovali jejich možnosti využití, však začíná toto řešení dávat daleko větší smysl. V iPhonech prodávaných mimo USA je možné mít současně aktivní maximálně dvě SIM a to buď jednu fyzickou SIM a jednu eSIM, nebo dvě eSIM (od iPhonu 13 výše), přičemž celkový počet uložených eSIM profilů v zařízení je až osm.

Je libo 8 čísel v jednom telefonu?

To znamená, že i když můžete mít v telefonu uloženo až osm různých eSIM profilů (například pro různé operátory nebo země), v daný moment mohou být aktivní pouze dva a to buď dvě eSIM, nebo jedna eSIM a jedna nanoSIM. Tuto funkci podporují všechny modely od iPhonu XS a XR výše, přičemž možnost dvou aktivních eSIM najednou se týká modelů iPhone 13 a novějších.

Co to pro vás znamená? Nejen to, že můžete mít na novějším iPhone v provozu dvě různá telefonní čísla současně a tedy mít jeden telefon pro pracovní i osobní účely, přičemž práce bude mít jiné telefonní číslo než váš osobní život. Hlavní síla eSIM tkví právě v možnosti uložení do telefonu a následného využití ve chvíli, kdy se to zrovna hodí. Jinými slovy, můžete mít v iPhonu de facto 8 SIM karet a ty si aktivovat podle potřeby, což je zkrátka super. Lze tak vyřešit třeba dokoupení mobilních dat, které třeba váš operátor nabízí dráž než virtuální operátor.

Ušetříte a ještě budete neustále ve spojení

Stáhnu-li to na sebe coby klienta T-Mobile s firemním tarifem, za jednorázové dokoupení 2GB bych standardně zaplatil 199 Kč, za 5GB by to bylo 289 Kč, za 10 GB standardně 399 Kč a tak dál. To sice nejsou žádné velké peníze, ale podíváte-li se do nabídky virtuálních operátorů s podporou eSIM, zjistíte, že třeba SazkaMobil vám teď prodá eSIM se 150 Kč kreditem a 5 GB mobilními daty za 50 Kč. Následně si pak za mobilní data účtuje 200 Kč v případě dokoupení 5 GB, 300 Kč za 10 GB a tak dále. Ve výsledku tedy člověk solidně ušetří a díky možnosti nastavit si iPhone tak, že volá z jedné SIM a data „sosá“ z eSIM, nepocítí žádné omezení.

Fajn je ale i to, že díky možnosti mít v telefonu eSIM, byť klidně neaktivní, máte víceméně jistotu, že budete neustále na příjmu. To proto, že když by měl váš primární operátor výpadek, můžete začít okamžitě využívat služeb druhého operátora, popřípadě klidně i třetího. Stáhnu-li to opět na sebe, tedy klienta T-Mobile, v případě jeho výpadku si můžu snadno zapnout virtuála, kterého zastřešuje jiný operátor – v případě SazkaMobilu je to třeba Vodafone. Člověk má tedy jistotu, že nějak se světem ve spojení stále je.

V jednoduchosti je krása

Obřím benefitem eSIM je pak z logiky věci její jednoduché používání, kdy člověk absolutně nemusí shánět jehlu na SIM, ale stačí mu přes foťák telefonu oskenovat QR kód, následně vše zaktivovat třeba hovorem a má vystaráno. V kombinaci s možností vypnutí a zapnutí daného eSIM profilu tak člověk do rukou dostává extrémně uživatelsky přívětivé řešení, které zásadně mění to, na co jsme byli roky zvyklí. Už žádné přehazování platových SIM karet a podobné nesmysly.

Díky možnosti nakoupit si vícero eSIM a následně si je zapínat a vypínat podle potřeby se zásadně usnadňuje třeba shánění SIM karet v zahraničí, konkrétně pak v zemích, kde služby tuzemských operátorů vychází draho. V App Store navíc v současnosti naleznete spoustu aplikací, které fungují právě jako mobilní samoobsluhy pro nákupy eSIM. Vy si je tak ať už před cestou, nebo přímo v destinaci koupíte, mrknutím oka zaktivujete a máte hotovo.

Ačkoliv jsou tedy eSIM stále mnoha uživateli docela přehlíženou záležitostí, jejich využití už je nyní naprosto bravurnía pokud jim člověk přijde na chuť, může si život v mnoha ohledech usnadnit a zároveň ušetřit čas i peníze. Určitý háček sice může nastat při přechodu ze starého telefonu na nový v případě, že chcete eSIM přenést, jelikož to zatím v rámci iOS tuzemští operátoři neumožňují, nicméně přes jejich mobilní aplikace si lze QR kódy pro eSIM vygenerovata tím pádem si eSIM na novém telefonu zaktivovat. A jakmile sem podpora přímého přenosu eSIM z telefonu na telefon přímo v rámci přetahování systémových dat a nastavení dorazí, pak už nebude mít eSIM konkurenci.